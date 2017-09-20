中国外汇：强势人民币非只涨不跌，汇率清洁浮动有助于经济内外平衡--专家

路透北京9月20日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日撰文称，近期人民币升值主要是境内市场力量驱动，而强势人民币不等于人民币汇率只能涨不能跌，从政策角度讲，强势人民币也应该是对内平衡优先的政策。人民币汇率最终走向市场决定、清洁浮动，将有助于政府更好地处理经济内外平衡目标的冲突。

刊载在中国金融杂志的文章并称，面对人民币汇率回升，市场越来越担心人民币加速升值将打击国内出口行业。对此，国内企业应该汲取教训，逐渐习惯汇率的双向波动，建立严格的财务纪律，运用金融工具去管理汇率风险，不要用市场判断替代市场操作。

“如果这确实构成市场关切的话，其影响本身应该通过市场交易在汇率形成中反映，不能都指望通过“逆周期因子”来解决问题，否则市场就永远不可能成熟。”管涛称。

文章并指出，预期管理是汇率有管理浮动成功的关键。当汇率由市场决定时，通常以交易试错的方式去寻找所谓的均衡汇率，政府不必动用外汇干预和资本管制，但坏处是市场汇率容易超调，特别是对于市场机制不成熟的经济体来讲，这会恶化资源错配，加剧其经济金融脆弱性。

“还有一种方式是对汇率过度波动进行干预。这时，政策公信力至关重要，干预成功与否取决于能否让相信政策的人不亏钱甚至赚钱、让不相信政策的人不赚钱甚至亏钱。”文章称。

文章并称，参考篮子货币调节只是人民币汇率从有管理浮动走向清洁或自由浮动的过渡阶段。优化中间价报价机制的重要意义在于市场培育，引导市场更多关注多边汇率和宏观经济基本面变化。随着人民币汇率形成机制的日益完善，这个报价规则最终会退出舞台，因为汇率调控是要熨平汇率的过度或者异常波动，而不是要替市场作出选择。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)