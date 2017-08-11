中国外汇：汇率政策关键是在情景分析、压力测试基础上做好应对预案--专家

路透北京8月11日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日撰文指出，政策公信力是汇率维稳成功的关键。只有当市场预期趋稳，跨境资本有序流动，才能最终实现市场和政府的双赢。汇率政策关键是要在情景分析、压力测试基础上，做好应对预案，从最坏处打算、争取最好的结果。

管涛刊登在上海证券报的文章称，近期人民币升值既有国内经济企稳、外部美元走弱等基本面变化的原因，又有跨境监管政策调整的影响，同时也离不开人民币汇率企稳本身对于市场信心的提振作用。

“现实中，我们不可能既要保汇率稳定，又要保储备规模，还要保资本自由流动。这就是所谓外汇政策选择的“不可能三角”。“他指出，改革目标是既定的，需要保持战略定力，但改革路线不一定是线性的，有时需要以退为进。

管涛认为，跨境资本流动管理极大改善了汇改的市场环境。特别需要指出的是，针对对外直接投资异常增长采取的有力措施，有效化解了跨境资本流出冲击的风险。

他并称，要让市场在汇率形成发挥越来越大的作用，最终走向清洁浮动是人民币汇改的既定方向。但是，比较“8·11”汇改前后的实践经验，在形势相对有利时，改革风险相对较小，而在形势相对不利时，改革风险相对较大，需要更加小心谋划。

他还指出，扩大金融业对外开放是中国构建开放型经济新体制的重要方面，但合理安排开放顺序至关重要。中国实践再次证明，汇率市场化改革是人民币成为可兑换、可自由使用货币必须迈过去的坎儿。（完） (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)