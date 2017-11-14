中国外汇：深化汇率市场化改革，早日抛开央行“拐杖”--专家

路透上海11月14日 - 前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛表示，深化汇率市场化改革是建设现代化经济体系重要内容；只有不断完善外汇市场体制机制，减少外汇管制，通过增加不同风险偏好的外汇交易主体、放松交易的实需限制、丰富外汇交易产品等，才能够真正释放市场活力，确立市场机构在外汇交易、价格发现中的主体地位。

中国金融时报周二引述他指出，汇率市场化是建设现代化经济体系的题中应有之义，也是创新完善金融调控机制的制度基础，亦是解决中国外汇领域主要矛盾的重要出路；汇率市场化还是推动形成全面开放新格局的体制保障。

“目前我国社会主要矛盾，在外汇领域的主要表现是，境内机构和个人日益增长的统筹国内国际两个市场、两种资源，企业全球化经营布局、居民增加财产性收入的需求与对外金融开放不平衡不充分之间的矛盾。”管涛称。

他并表示，中国对外金融开放依然维持着“宽进严出”的旧格局。其要害之一是汇率灵活性不足制约了对外金融开放的步伐，导致跨境资本流动管理经常陷入时而“防流入”、时而“控流出”的政策反复，使得人民币资本项目可兑换和国际化均呈现波浪式前进的态势。

针对近期汇改时机的讨论，他表示，“世上并没有所谓改革的最好时机。关键是要认清，改革就是改变，改变就意味着不确定性，不确定性就是风险。”

他认为，评价一个机制运行是否成功和完善，不是看它如何顺风顺水，而是要经历极端市场情形的检验。对此，各方都必须未雨绸缪、防患于未然。

管涛并指出，不论是否立即着手推进汇改，都应积极规划和设计下一步的改革。同时要正确认识人民币汇率机制改革的具体内涵，并注意协调配套和整体推进。例如加快货币政策转型，加强宏观审慎管理。此外还需要从深化供给侧结构性改革、加快经济方式转变、加快经济转型和升级、强化财政预算硬约束、加强国际协调等方面入手，为汇率改革创造有利的外部环境。

他分析指出，从外汇角度讲,人民币汇率形成机制改革除了大家一般关注的改进汇率调控，优化中间价报价机制，扩大汇率波幅，增加汇率弹性外，还应该包括发展外汇市场、放松外汇管制的内容，后两者是支撑汇率市场化重要的微观基础。

“落实上述汇改的前提条件或者配套措施，可以提高汇率制度成功转型的概率，降低改革的风险，同时很多工作即使没有汇率改革也是要做的，早做早受益。”管涛称。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)