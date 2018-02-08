中国大豆：1月大豆进口同比跳增逾10%，因需求旺盛

* 强劲需求通常会提振12月和1月进口

* 但一些人士对中美贸易紧张关系将带来何种影响感到担心

路透北京2月8日 - 中国海关周四公布的数据显示，中国1月大豆进口量同比增加11%，因国内大豆压榨商增加采购，以满足预期中养猪业对豆粕的强劲需求。

尽管1月大豆进口量SB-CN-IMP达到848万吨，高于去年同期的765.5万吨，但仍低于12月的954.7万吨。行业观察人士指出，中美贸易紧张关系升温后，中国方面收紧了大豆进口标准，可能导致一些大豆船货延期。

“先前因中方收紧对转基因大豆进口规格的要求而延期的一些船货，可能推迟到了1月，”一德期货油脂事业部高级分析师田灏表示。“因为需求较高，通常12月和1月的大豆到货量很大。”

中国购买量占全球大豆贸易的60%，主要从巴西和美国进口。中国将大豆压榨成豆粕，用于动物饲料。

去年底中国加强了对转基因大豆的进口监管。

分析师称，监管规则收紧和春节后季节性需求疲弱，料将使2月及3月中国的大豆进口量降至约500万吨。今年春节假期从2月15日开始。

压榨利润率自8月以来一直维持在良好水平，不过本周跌至负值区域。

在中美两国贸易关系紧张升温之际，中国2月初对美国高粱进口发起了反倾销和反补贴调查，令业界担心大豆可能遭到波及。(完) (编译 徐文焰/于春红; 审校 龚芳/张涛)