中国央企：国有资本投资公司试点改革进入巩固提高阶段--国投董事长

路透北京3月1日 - 中国国家开发投资公司董事长王会生撰文称，国有资本投资公司试点改革进入全面深化、巩固提高的阶段，需要政府部门、国资监管机构、试点公司加强统筹联动，完善试点改革的配套政策等。

人民日报周四刊登其署名文章称，要建立健全国有资本有进有退机制，制定国有资本投资负面清单，推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉、国计民生的重要行业和关键领域；按照”一企一策”原则，加大对国有资本投资公司重大决策、人事任免、考核激励的授权力度，规范公司治理。

应将国有资本投资公司试点作为综合性改革试点，将落实董事会职权、市场化选聘经营管理者等试点内容纳入其中，最大程度地提高效能、释放红利。在配套政策方面，完善相关资产评估增值、土地变更登记和国有资产无偿划转等方面的税收优惠政策，明确债权债务承接主体和责任，完善国有企业退出的相关政策，依法妥善处理劳动关系调整和社会保险关系接续等问题。

文章并称，将部分国有企业改组为国有资本投资公司，建立高效的资本投资运营模式，有利于优化国有资本布局，提高国有资本运行效率；有利于推动产业集聚和转型升级，培育战略性新兴产业，进而推进供给侧结构性改革。

国有资本投资公司作为管资本的平台，所投资的企业大多数应是混合所有制企业。在发展混合所有制企业过程中，应注重形成股权上的制衡机制，调动各类资本主体的积极性，激发企业发展动力和活力。

十九大报告提出，要完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。