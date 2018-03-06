中国央企：央企降杠杆减负债控风险意见有望上半年出台--国资委主任

路透上海3月6日 - 据中国证券报周二报导，中国国资委主任肖亚庆表示，国资委高度关注国有企业和中央企业的负债水平，央企降杠杆、减负债、控风险的指导意见目前已开始征求意见，有望上半年出台。

他还指出，今年将进一步扩大国有资本投资公司、国有资本运营公司（”两类公司”）试点范围。同时，“两类公司”的内涵要进一步深化，进一步发挥投资、运营公司在结构调整、布局优化、战略性重组和一些新兴发展领域的功能和作用。 “通过两年多的试点，‘两类公司’取得积极效果。今年随着改革深入，试点范围会进一步扩大。”肖亚庆说。 目前开展“两类公司”试点的中央企业共十家，管理基金总额约9,500亿元人民币，重点投向战略新兴产业和国企改革。 对于国企、央企的负债状况，肖亚庆表示，国有企业和中央企业的负债水平这些年稳定下降，2017年末央企平均资产负债率为66.3%，同比下降0.4个百分点。未来将通过一些稳定措施继续降杠杆、减负债，并在现有的负债水平上进一步下降。

“当然也要看到，企业负债率因其所处行业不同有较大差异。”他举例说，航空行业负债率在全球范围来看都会比较高，因为其融资租赁渠道用得比较多。

他认为，需要根据企业、行业的差异性，分门别类地进行调控，主要目标是对标世界一流企业和行业来调整和考虑负债率的降低。

上海证券报同日报导称，市值管理有望成为今年国企改革的新着力点。报导引述肖亚庆的话称，将优质资产注入上市公司是推动国企市值管理的一种方式，还会有更多的方式。

他还表示，混改第三批试点的领域会在前两批的基础上进一步深化、扩大。今年的国企混改会加速推进，并且欢迎外资参与。

国资委新闻发言人彭华岗去年12月曾表示，第三批31家国企混改试点名单已经确定，其中中央企业子企业是10家，地方国有企业21家，三批混改试点加起来共50家。不过国资委尚未公布参与第三批混改的国企名单。（完） (发稿 林琦 ;审校 曾祥进)