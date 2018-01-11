中国央企：存在违规拆借资金或提供担保，“明股实债”融资等问题--国资委

路透北京1月11日 - 中国国资委周四公布国有重点大型企业监事会对中央企业年度监督检查情况，发现部分央企违规拆借资金或提供对外担保，所属子企业违规开展融资性贸易和垫资业务，有的企业通过“明股实债”为项目融资，存在较大风险。

国资委网站刊登新闻稿称，下一步将切实督促企业整改监督检查发现的问题，加强制度建设，形成长效机制；研究建立监事会监督事项清单，强化国资运营、境外资产项目等监督检查，严格责任追究。

监事会检查发现，在内部管控方面，有的央企对所属子企业内部整合不到位，经营资源分散，存在重复投入和同业竞争等问题；有的企业下属单位招投标不规范，存在未按规定公开招标、违规转包分包等问题；有的企业所属子企业存在超发薪酬、违规发放津补贴等现象。

在经营投资方面，有的企业违规拆借资金或提供对外担保；有的企业所属子企业违规开展融资性贸易和垫资业务；有的企业存在项目可行性研究不充分、盲目投资非主业项目、市场风险估计不足、投资审查不严等问题。

在境外管控方面，有的企业境外项目存在违规决策、管理不善、风险管控不力、违规垫付大额资金等问题；财务管理方面，有的企业所属子企业通过关联交易等方式虚增收入，有的企业所属子企业存在减值准备计提不充分、跨期入账等现象，还有的通过“明股实债”为项目融资，存在较大风险。

国资委新闻稿称，党的十八大以来，中央企业累计挽回损失以及降低风险敞口2,400多亿元，制定修订管理制度5,344项，对5,356名责任人进行问责追责。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)