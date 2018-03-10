中国央企：1-2月份央企实现利润同比增长22.6%，负债水平可控--国资委主任

路透北京3月10日 - 中国国资委主任肖亚庆周六表示，今年1-2月份，中央企业实现营业收入4.1万亿元人民币，比去年同期增长10.9%，实现利润2,066.7亿元，同比增长22.6%。他称，今年开局继续保持了良好的态势，国资委对今年全年央企的发展前景充满信心。

他在两会期间国资委举办的新闻发布会上指出，将保持总体平稳，坚持稳中求进的总基调，中央企业将更加注重质量第一、效益优先、突出实业、突出主业，使主业的贡献率、实业的实力进一步提高和增强。另外，中央企业要在重大工程、重大项目上继续努力，承担更多的责任。

“要推进集团层面的股权多元化和混合所有制改革。”肖亚庆说，拓展深化各项改革举措，还要推动中央企业集团层面的战略重组和专业化的重组。 他透露，近些年来中央企业的负债水平得到了有效控制，并逐渐下降。2017年底中央企业负债总额36.1万亿，带息负债14.4万亿中，有银行贷款9.6万亿、其他的各类证券、短融、超短融3.8万亿。除此之外的其他负债是企业正常生产经营过程中的往来款项。总体看，央企的负债水平是可控的。

对央企海外投资的问题，肖亚庆表示，中国企业是独立的市场主体，企业要对具体项目投资责任负责。他希望央企在海外投资项目时所接受的审查应当是总体公平的、一视同仁的。下一步，国有企业应当在国际化进程中，在原有的基础上向前迈出更坚实的步伐，在原有的投资基础上进一步总结经验甚至教训。

肖亚庆还指出，今年对两类公司要在原有试点基础上做进一步的调整。国资委按照划转的要求，先选择三家企业作为国有资本划转社保基金试点。划转过程中还有很多程序、很多管理的要求，国资委会按照要求选择几家企业，率先作为划转的试点，按照划转的比例和划转以后的管理要求来进行。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)