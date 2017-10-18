中国央行报告：“熊猫债”发行规模大幅增长，截至7月末累计发行近2,000亿元

路透北京10月18日 - 中国央行最新发布的2017年人民币国际化报告中专栏文章称，当前境外机构在中国境内发行的人民币债券规模大幅增长，截至2017年7月末，熊猫债发债主体已包括境外非金融企业、金融机构、国际开发机构以及外国政府等，累计发行额为1,940.4亿元；以SDR计价、人民币结算的债券“木兰债”也于2016年成功发行。

以下是央行专栏“境外机构在境内发行人民币债券规模大幅增长”全文：

市场将境外（含中国香港、中国澳门和中国台湾地区）机构在中国境内发行的人民币债券称为熊猫债。随着人民币国际接受程度的稳步提升，熊猫债市场受到国际市场广泛关注，发债主体类型进一步扩展，发债规模也实现了大幅增长。截至2017年7月末，熊猫债发债主体已包括境外非金融企业、金融机构、国际开发机构以及外国政府等，累计发行额为1,940.4亿元。

为统一熊猫债账户开立、资金存管、跨境汇划和数据报送的规则，构建关于熊猫债的数据统计监测和宏观审慎管理体系，2016年12月，中国人民银行发布《中国人民银行办公厅关于境外机构境内发行人民币债券跨境人民币结算业务有关事宜的通知》（银办发〔2016〕258号），明确境外机构可选择开立境外机构人民币银行结算账户或委托主承销商开立托管账户两种方式，存放发行人民币债券所募集的资金。开户行按照有权部门同意人民币债券发行的证明文件，并根据其规定的募集资金境内外使用比例，办理相关跨境人民币资金汇划。

2016年8月，全球首只以SDR计价、人民币结算的债券（命名为“木兰 债”）由世界银行（国际复兴开发银行）在中国银行间债券市场成功发行，合计额度20亿SDR。同年10月，渣打银行（香港）有限公司也在我国银行间债券市场成功发行1亿木兰债。木兰债的推出，丰富了中国债券市场交易品种，促进中国债券市场的开放与发展，也是扩大SDR使用的标志性事件，对于增强国际货币体系的稳定性具有积极意义。（完）

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