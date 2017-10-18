中国央行报告：全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩至全国范围，提升配置效率

路透北京10月18日 - 中国人民银行发布2017年人民币国际化报告中的专栏文章称，将全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围，是人民银行针对跨境资本流动管理推出的重要举措，是完善中国宏观审慎政策框架的关键一步，提高了跨境融资和资源配置效率。

以下是央行2017年人民币国际化报告中题为“全口径跨境融资宏观审慎管理”专栏全文：

将全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围，是人民银行针对跨境资本流动管理推出的重要举措，是完善我国宏观审慎政策框架的关键一步，提高了跨境融资和资源配置效率。

2016年4月，人民银行发布《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》（银发〔2016〕132号），在上海、广东、天津、福建4个自贸区企业和全国27家银行业机构跨境融资宏观审慎管理试点基础上，进一步将全口径跨境融资宏观审慎管理推广到全国。

明确2016年5月3日后，全国范围内的企业和金融机构即可在与其净资产或资本挂钩的跨境融资上限内自主从境外融入本外币资金，人民银行、外汇管理局对企业和金融机构不实行外债事前审批，企业改为事前签约备案，金融机构改为事后备案，提高企业和金融机构从境外融资的自主权和便利性。

2017年1月，人民银行发布《关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》（银发〔2017〕9号），调整跨境融资风险加权余额的豁免项及相关系数，便利境内机构充分利用境外低成本资金，降低实体经济融资成本。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)