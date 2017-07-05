中国央行报告：完善人民币汇率市场化形成机制，增强汇率双向浮动弹性

路透北京7月5日 - 中国央行周三发布2016年报，在其“完善人民币汇率形成机制”的专栏中提到，将继续坚持市场化取向，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，更多发挥市场在汇率形成中的决定性作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，有序完善以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，发挥汇率自动调节国际收支的作用。

以下为中国央行该专栏全文：

自2005年汇改之后，中国建立了以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。过去十几年，中国人民银行一直在不断完善人民币汇率市场化形成机制，强化市场供求和参考一篮子货币在汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性。但受多种因素的冲击和扰动，相对于一篮子货币，人民币对美元双边汇率弹性有待增强。近两年，随着外汇市场发展以及对外开放水平进一步提高，投资者对有效汇率的理解和认知逐步深化，金融机构自主定价和风险管理能力不断增强，强化以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的改革时机逐渐成熟。

2015年以来，中国人民银行进一步强化以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的汇率形成机制。2015年8月11日，宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价机制，强调人民币兑美元汇率中间价报价要参考上日收盘汇率，以反映市场供求变化；2015年12月11日，发布人民币汇率指数，引导市场将观察人民币汇率的视角由双边汇率转变为有效汇率，强调要加大参考一篮子货币的力度，以更好地保持人民币对一篮子货币汇率基本稳定；2016年2月，明确“收盘汇率+ 一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制，这一机制比较好地兼顾了市场供求指向、保持对一篮子货币基本稳定和稳定市场预期三者之间的关系，提高了汇率政策的规则性、透明度和市场化水平。2016年2月以来，“收盘汇率+ 一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制有序运行，政策效果初步显现。中间价更加反映外汇市场供求和一篮子货币汇率变化情况，中间价与市场汇率之间的偏离得到校正，中间价的基准作用明显增强，市场预期趋于稳定。人民币对美元双边汇率弹性进一步增强，双向浮动的特征更加显着，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。2016年以来，在全球金融市场动荡的背景下，人民币汇率表现出平稳走势，反映出“收盘汇率+ 一篮子货币汇率变化”的汇率形成机制顺利运转、取得成效。

下一步，中国人民银行将继续坚持市场化取向，根据中央的改革部署，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，更多发挥市场在汇率形成中的决定性作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，有序完善以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，发挥汇率自动调节国际收支的作用。（完） (整理 宿泱韫; 审校 张喜良)