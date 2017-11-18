中国央行报告：未来就业压力犹存特别是结构性压力，要积极推进职业教育改革

路透北京11月18日 - 中国央行2017年第三季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国当前存在不少有利于稳定就业的因素。但也要看到，未来就业仍存在一些压力，特别是结构性就业压力，包括大学毕业生、中专毕业生、新增农民工、复转军人等刚性就业需求较大，去产能会减少一部分就业岗位，以及人才的供需结构不匹配。

为进一步缓解结构性就业压力，要进一步推动城镇化进程。依托中心城市发展若干城市群，提高大城市周边中小城市（卫星城）的吸引力，吸引人口适当向城镇集中，创造更多就业岗位。

还要继续促进经济结构调整。在制造业转型升级的同时，通过放开准入限制和解除价格管制等方式，进一步促进服务业发展，增强经济发展韧性和就业吸纳能力。

三是要积极推进职业教育改革。鼓励企业和行业协会开办职业技术教育，增强职业教育的实用性，提高人才供需结构的匹配度。

以下是央行货币政策执行报告中“ 人口与就业问题分析”专栏全文：

人口与就业是经济社会发展中的核心问题之一。实践证明，经济增长与就业之间存在密切关系，“稳增长”的重要目的是“促就业”。近年来，在经济增速有所下降的背景下，我国就业形势持续较好。据统计，2013-2016 年城镇新增就业连续4 年保持在1300 万人以上，均超额完成目标。

研究就业问题，首先应关注劳动年龄人口。从现有口径和数据看，我国16周岁以上至60 周岁以下（不含60 周岁）的劳动年龄人口总体呈下降态势。2016年全国劳动年龄人口为9.1 亿人，自2012 年来连续五年净减少，占总人口的比重为65.6%。

2010 年我国总抚养比达到最低值，此后逐年上升，2015 年我国总抚养比为37%，较2010 年上升2.7 个百分点。总抚养比上升表明，劳动供给（能参与工作的人口）相对劳动需求（净消费人口）减少，有利于缓解就业压力。在总就业人数相对稳定的同时，随着城镇化不断推进，城镇新增就业人数较多。

近年来我国总就业人数保持基本稳定，2016 年总就业人数为7.8 亿人，比上年增加152 万人。同时城镇就业人数增加较多，2016 年城镇新增就业人数达到1314 万人。主要是近年来我国城镇化进程促进了城镇就业。2016 年，我国城镇人口占总人口的比例达到57.4%，比2000 年提高21.1 个百分点。

此外，“城镇新增就业人数”统计未剔除报告期内失业或离职后再就业的人员，也可能存在一定程度的重复计算。从城镇就业人数的净增量（即报告期末与期初的就业人数之差）看，2016 年我国城镇就业人数净增1018 万人，较城镇新增就业人数少296万人，且2010 年以来这一指标总体趋于减少，与劳动年龄人口变化趋势基本一致。

当前存在不少有利于稳定就业的因素。一是城镇化将继续创造大量新的劳动力需求。目前我国城镇化率在同等收入档次国家中仍然偏低。城镇化不仅导致城镇就业人数增加，同时也会产生分工深化和规模效应、网络效应，创造出大量新的就业岗位。

二是第三产业吸纳就业的能力更强。人均收入达到一定水平后，第三产业占比会上升，这是一个客观规律。而第三产业的发展与城镇化的趋势是一致的。2015 年我国第三产业增加值占GDP 的比重首次超过50%，2016 年进一步提升到51.6%，较2000 年提高11.9 个百分点。相比第二产业，第三产业具有更强的吸纳就业能力，有利于解决更多就业。

三是农村剩余劳动力转移逐步减少。2016 年我国农村人口为5.9 亿人，较峰值下降2.7 亿人。同时，我国农民工人数已达到2.8 亿人，进一步大幅增加的可能性较小。

四是劳动人口的平均年龄趋于上升。当前我国儿童和青少年人口占比较低，预计未来劳动人口平均年龄上升的趋势仍将持续。由于中老年劳动力的生产力明显低于青壮年，未来既定就业岗位所需劳动力可能将有所增加。

也要看到，未来就业仍存在一些压力，特别是结构性就业压力，具体体现在：

一是大学毕业生、中专毕业生、新增农民工、复转军人等刚性就业需求较大。受高校扩招等因素影响，近年来我国大学以及中专院校毕业生人数显著增加，2016年普通高等教育本专科毕业生为704.18 万人，研究生毕业生为56.39 万人，中等职业教育毕业生为533.62 万人，总计约1300 万人，是城镇新增就业的主要来源。同时，每年还有300-400 万新增农民工和复转军人等城镇就业的刚性需求。

二是去产能会减少一部分就业岗位。近几年我国去产能工作进展显著，在此过程中，部分产业的就业岗位可能会有所减少，导致一定数量的转岗就业需求。

三是人才的供需结构不匹配。受快递、房产中介等服务业发展较快及老一辈技术工人退休等因素影响，我国对蓝领工人和高技术人才的需求有所增加。近年来我国普通高校（包括研究生、本科及大专）毕业生持续增加，而中等职业教育（包括中专、职高、技工学校等）毕业生有所减少，普通高校毕业生的就业压力反而有所增加。四是机器人和人工智能技术的发展也可能加大结构性就业压力。

为进一步缓解结构性就业压力，一是要进一步推动城镇化进程。依托中心城市发展若干城市群，提高大城市周边中小城市（卫星城）的吸引力，吸引人口适当向城镇集中，创造更多就业岗位。二是要继续促进经济结构调整。在制造业转型升级的同时，通过放开准入限制和解除价格管制等方式，进一步促进服务业发展，增强经济发展韧性和就业吸纳能力。三是要积极推进职业教育改革。鼓励企业和行业协会开办职业技术教育，增强职业教育的实用性，提高人才供需结构的匹配度。(完)

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