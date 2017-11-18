中国央行报告：经济增长的稳定性、协调性有所增强，杠杆率逐步趋稳

路透北京11月18日 - 中国央行2017年第三季度货币政策执行报告中的专栏文章称，总体来看，目前中国经济增长的稳定性、协调性有所增强，杠杆率逐步趋稳。这又为继续强化环保、建立房地产长效调控机制、规范地方政府债务等创造了有利环境。

中国经济发展质量的提升是改革红利的体现，源于在适度扩大总需求的同时，着力从供给端推进改革，释放和激发经济活力。不搞强刺激，发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化经济体制改革，依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级。

以下是央行货币政策执行报告中“ 结构调整、供求改善与中国经济增长”专栏全文：

2017 年以来中国经济增长的稳定性、协调性总体有所增强。GDP 季度增长率保持在6.8%-6.9%。从需求结构看，消费对经济的拉动力增强，经济增长对投资的依赖有所下降。2017 年前三季度最终消费拉动GDP 增长4.5%，比2016 年全年高出0.2 个百分点；资本形成拉动GDP 增长2.3%，比2016 年全年下降0.5 个百分点。

随着供给侧结构性改革逐步深化，各方对经济结构调整和变化的讨论较多。一种观点认为，中国经济增长模式尚未发生根本性变化，经济企稳回升主要受基建投资和房地产推动，近期地产销量增速下降，房地产对经济的推动力可能难以持续；企业利润增速回升主要与原材料价格上涨使上游企业受益有关，下游企业利润增速仍走低或持平；近来铁路货运量、重卡销售、发电耗煤增速均出现下降，未来经济仍有下行的可能。

也有观点认为，中国经济结构调整正在取得积极进展。一是从三大产业结构看，经济对第二产业的依赖下降，第三产业的拉动力在增强。2017 年前三季度，第三产业拉动GDP 增长4%，比2016 年全年上升0.1 个百分点，比2014 年全年上升0.5 个百分点；第二产业拉动GDP 增长2.5%，与2016 年全年持平，比2014年全年下降1 个百分点。

二是从资本形成结构看，经济增长对基建和房地产投资的依赖有所下降。初步估算，前三季度基建、房地产分别拉动GDP 增长0.9%和0.3%，较2016 年全年分别下降0.4 个和0.1 个百分点。

三是新兴产业发展动力不断增强。高铁装备制造、核电装备制造等现代制造业开始在国际上崭露头角，新能源、新材料、生命生物工程、新能源汽车等战略性新兴产业发展空间不断扩大，消费服务、商业服务、生产服务等服务业蓬勃发展。

随着经济更多依靠资源节约型的新兴产业，对基建和房地产投资以及传统制造业的依赖总体下降，对铁路货运、重卡、发电耗煤的需求也会减少，相关指标增速的下降可能更多体现的是产业结构的变化。市场供求也在改善和优化。

一是去库存取得进展，企业进入主动补库存阶段。初步估算，2017 年前三季度存货对GDP 增长的贡献较去年同期上升超过1 个百分点，扭转了前两年存货对GDP 拉动为负的情况。结合企业主营业务收入增速上升以及PPI 涨幅较高的情况，企业主动补库存的可能性较大。

二是商品和服务供给正在向个性化、精细化转变，更好地满足居民消费升级需要。随着居民收入水平不断提高，多样化、个性化消费需求渐成主流，企业通过互联网平台在全国甚至全球范围内配置资源，开展社会化协同研发与定制化生产制造，更好满足消费者多样化、个性化需求。

三是房地产投资属性减弱，居住属性增强，更好地与居民居住需求相匹配。随着住房金融宏观审慎政策的推出和执行，以及改进土地供给、租售并举等房地产长效机制建设推进，2017 年以来70 个大中城市新建住宅价格同比涨幅回落，环比涨幅自二季度以来持平或下降。

四是企业开始降杠杆，资源利用效率提升，中间产品供求改善。初步估算，2017 年以来企业杠杆率开始企稳并有所下降。

中国经济发展质量的提升是改革红利的体现，源于在适度扩大总需求的同时，着力从供给端推进改革，释放和激发经济活力。不搞强刺激，发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化经济体制改革，依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级。

总体来看，目前中国经济增长的稳定性、协调性有所增强，杠杆率逐步趋稳。这又为继续强化环保、建立房地产长效调控机制、规范地方政府债务等创造了有利环境。（完）

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