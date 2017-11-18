FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国央行报告：经济增长的稳定性、协调性有所增强，杠杆率逐步趋稳
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
一周经济焦点：英国将公布财政预算 经济颓势或一览无遗
深度分析
一周经济焦点：英国将公布财政预算 经济颓势或一览无遗
中国央行报告称经济增长的稳定性、协调性有所增强 杠杆率逐步趋稳
中国财经
中国央行报告称经济增长的稳定性、协调性有所增强 杠杆率逐步趋稳
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月18日 / 凌晨3点41分 / 1 天前

中国央行报告：经济增长的稳定性、协调性有所增强，杠杆率逐步趋稳

2 分钟阅读

路透北京11月18日 - 中国央行2017年第三季度货币政策执行报告中的专栏文章称，总体来看，目前中国经济增长的稳定性、协调性有所增强，杠杆率逐步趋稳。这又为继续强化环保、建立房地产长效调控机制、规范地方政府债务等创造了有利环境。

中国经济发展质量的提升是改革红利的体现，源于在适度扩大总需求的同时，着力从供给端推进改革，释放和激发经济活力。不搞强刺激，发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化经济体制改革，依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级。

以下是央行货币政策执行报告中“ 结构调整、供求改善与中国经济增长”专栏全文：

2017 年以来中国经济增长的稳定性、协调性总体有所增强。GDP 季度增长率保持在6.8%-6.9%。从需求结构看，消费对经济的拉动力增强，经济增长对投资的依赖有所下降。2017 年前三季度最终消费拉动GDP 增长4.5%，比2016 年全年高出0.2 个百分点；资本形成拉动GDP 增长2.3%，比2016 年全年下降0.5 个百分点。

随着供给侧结构性改革逐步深化，各方对经济结构调整和变化的讨论较多。一种观点认为，中国经济增长模式尚未发生根本性变化，经济企稳回升主要受基建投资和房地产推动，近期地产销量增速下降，房地产对经济的推动力可能难以持续；企业利润增速回升主要与原材料价格上涨使上游企业受益有关，下游企业利润增速仍走低或持平；近来铁路货运量、重卡销售、发电耗煤增速均出现下降，未来经济仍有下行的可能。

也有观点认为，中国经济结构调整正在取得积极进展。一是从三大产业结构看，经济对第二产业的依赖下降，第三产业的拉动力在增强。2017 年前三季度，第三产业拉动GDP 增长4%，比2016 年全年上升0.1 个百分点，比2014 年全年上升0.5 个百分点；第二产业拉动GDP 增长2.5%，与2016 年全年持平，比2014年全年下降1 个百分点。

二是从资本形成结构看，经济增长对基建和房地产投资的依赖有所下降。初步估算，前三季度基建、房地产分别拉动GDP 增长0.9%和0.3%，较2016 年全年分别下降0.4 个和0.1 个百分点。

三是新兴产业发展动力不断增强。高铁装备制造、核电装备制造等现代制造业开始在国际上崭露头角，新能源、新材料、生命生物工程、新能源汽车等战略性新兴产业发展空间不断扩大，消费服务、商业服务、生产服务等服务业蓬勃发展。

随着经济更多依靠资源节约型的新兴产业，对基建和房地产投资以及传统制造业的依赖总体下降，对铁路货运、重卡、发电耗煤的需求也会减少，相关指标增速的下降可能更多体现的是产业结构的变化。市场供求也在改善和优化。

一是去库存取得进展，企业进入主动补库存阶段。初步估算，2017 年前三季度存货对GDP 增长的贡献较去年同期上升超过1 个百分点，扭转了前两年存货对GDP 拉动为负的情况。结合企业主营业务收入增速上升以及PPI 涨幅较高的情况，企业主动补库存的可能性较大。

二是商品和服务供给正在向个性化、精细化转变，更好地满足居民消费升级需要。随着居民收入水平不断提高，多样化、个性化消费需求渐成主流，企业通过互联网平台在全国甚至全球范围内配置资源，开展社会化协同研发与定制化生产制造，更好满足消费者多样化、个性化需求。

三是房地产投资属性减弱，居住属性增强，更好地与居民居住需求相匹配。随着住房金融宏观审慎政策的推出和执行，以及改进土地供给、租售并举等房地产长效机制建设推进，2017 年以来70 个大中城市新建住宅价格同比涨幅回落，环比涨幅自二季度以来持平或下降。

四是企业开始降杠杆，资源利用效率提升，中间产品供求改善。初步估算，2017 年以来企业杠杆率开始企稳并有所下降。

中国经济发展质量的提升是改革红利的体现，源于在适度扩大总需求的同时，着力从供给端推进改革，释放和激发经济活力。不搞强刺激，发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化经济体制改革，依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级。

总体来看，目前中国经济增长的稳定性、协调性有所增强，杠杆率逐步趋稳。这又为继续强化环保、建立房地产长效调控机制、规范地方政府债务等创造了有利环境。（完）

浏览全文，请点选央行网站(here) (发稿 李文科; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below