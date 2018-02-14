中国央行报告：货币政策担保品管理框架的构建和完善

路透上海2月14日 - 中国央行2017年第四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，央行在2012年底初步构建了多层次的货币政策担保品管理框架，并在实践中不断完善。多层次的担保品管理框架虽然在操作上相对复杂，但在风险管理方面具有一定优势。

在人民银行的多层次担保品管理框架下，公开市场操作主要接受国债、政策性金融债等高等级债券作为担保品，再贷款、常备借贷便利、中期借贷便利和抵押补充贷款等工具则将担保品范围扩展至优质的信贷资产。

以下是题为“货币政策担保品管理框架的构建和完善”的专栏文章全文：

2012年以来，随着资本流动形势的变化，中国人民银行通过公开市场操作、再贷款等货币政策工具主动供给基础货币，先后创设了常备借贷便利、中期借贷便利、抵押补充贷款等创新型货币政策工具。在此过程中，人民银行面临着提供基础货币是采用信用方式还是担保方式的选择。过去人民银行提供再贷款主要采用信用方式，存在较大的信用风险。从主要经济体中央银行的实践看，中央银行以担保方式提供融资是通行做法。随着我国金融市场的发展，债券市场已具备一定的深度和广度，可提供相当数量的高等级债券作为担保品，从而为人民银行采用担保方式提供基础货币创造了条件。为维护中央银行资产安全，防范道德风险，人民银行构建并逐步完善货币政策担保品管理框架，主要采用担保方式向银行体系提供基础货币，信用方式逐步淡出。

在借鉴国际经验并充分考虑我国国情的基础上，中国人民银行在2012年底初步构建了多层次的货币政策担保品管理框架，并在实践中不断完善。货币政策工具包含公开市场操作、再贷款等，各种工具的目标、期限、交易对手、操作方式都不一样。人民银行在构建货币政策担保品管理框架时，需要考虑建立单一的还是多层次的担保品管理框架，即各种货币政策工具是否接受相同范围的担保品。单一担保品管理框架的优点是有较好的弹性，金融机构可以预先建立合格担保品池，以备不同的工具使用。单一担保品池可以简化中央银行的担保品管理，提高流动性供给的及时性和灵活性，但存在道德风险和逆向选择的问题，即在可 选择不同担保品的情况下，金融机构倾向于选择等级低、流动性差的担保品，不利于中央银行的风险管理。多层次的担保品管理框架虽然在操作上相对复杂，但在风险管理方面具有一定优势。主要经济体中央银行中，欧央行和日本银行采用单一担保品管理框架，美联储和英格兰银行采用多层次担保品管理框架。在人民银行的多层次担保品管理框架下，公开市场操作主要接受国债、政策性金融债等高等级债券作为担保品，再贷款、常备借贷便利、中期借贷便利和抵押补充贷款等工具则将担保品范围扩展至优质的信贷资产。

具体来看，我国货币政策担保品管理框架主要包括合格担保品范围、评估体系、风险控制及托管方式等四方面内容。

合格担保品范围。我国的货币政策担保品管理框架将高等级债券和优质信贷资产一并纳入担保品范围。近年来，我国债券市场快速发展，国债、政策性金融债、高评级企业债等高等级债券总量充裕，人民银行首选将高等级债券纳入货币政策担保品范围。但这些高等级债券主要集中在大型商业银行，中小型银行的持有量较少，存在金融机构之间分布不平衡问题。将高等级债券和优质信贷资产一并纳入担保品范围，可以有效解决中小型银行债券担保品结构性短缺等问题。

评估体系。担保品的评估是担保品管理框架的重要组成部分，评估方式根据担保品的流动性状况而变化。对于债券等高流动性资产，主要采用外部信用评级。对于信贷资产等低流动性资产，则可选择参考外部信用评级、商业银行内部评级和央行内部评级。2008年国际金融危机后，各经济体中央银行普遍认为外部信用评级存在利益冲突、顺周期等问题，而商业银行内部评级也缺乏透明度，且没有统一标准，因此逐步减少了对外部信用评级、商业银行内部评级的依赖，强化了央行内部评级在担保品评估中的作用。在构建我国的货币政策担保品管理框架时，人民银行也致力于构建央行内部评级体系。2014年5月，人民银行开始探索开展信贷资产质押和央行内部企业评级试点，尝试建立央行内部企业评级体系。2015年9月，信贷资产质押和央行内部企业评级试点推广至11个省（市），2017年12月推广至全国。

风险控制。人民银行通过设置和调整担保品折扣率、建立担保品动态调整机制等措施控制风险。审慎设置和调整担保品折扣率可以降低金融机构逆向选择的可能性和违约风险，人民银行按照担保品的种类、评级、剩余期限等因素确定折扣率，并根据货币政策操作需要和金融风险评估情况调整折扣率。折扣率以国债折扣率为基础，其他担保品的折扣率在相同剩余期限国债折扣率的基础上加一定百分点确定。当担保品的可担保价值低于或者高于融资本息余额一定水平时，人民银行根据需要启动担保品调整机制。

托管方式。债券担保品由中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司两家托管机构托管。对于信贷资产担保品，人民银行采用委托借款金融机构托管的模式。为保障对质押信贷资产的权益，所有质押的信贷资产须在动产融资统一登记平台登记公示。鼓励金融机构预先备案担保品，以提高流动性供给的效率。未来人民银行还将探索构建统一的担保品管理信息系统，并借鉴国际经验不断完善和优化权益清晰、结构合理、管理规范、处置便利、灵活高效的货币政策担保品管理框架。（完） (整理 林高丽; 审校 张喜良)