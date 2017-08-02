中国央行：切实防范金融风险，强化银行同业账户规范管理

路透上海8月2日 - 中国央行周二晚间称，为切实防范金融风险，央行于去年9月至今年1月期间对2,600余家银行组织开展同业账户专项检查，发现个别银行存在违规问题多、违规程度高，以及开户审核环节把关不严等现象。

央行有关部门负责人并称，根据此次专项检查结果，对违规情况相对较严重的银行进行通报，要求加强同业账户管理，规范制度建设。

同时，综合考虑违规机构、违规问题数量以及违规严重程度等因素，要求银行于三至六个月不等时间内对违规开立、使用的同业账户完成整改。整改期间，上述银行合规开立的同业账户可正常办理相关业务。

下一步，央行将督促违规银行做好整改工作，并组织对违规情况较严重的银行按照相关法律法规，依法实施行政处罚。

2014年，央行专门出台《关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》，规范同业账户的开立管理，要求开户银行采取多种措施审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性，以及存款银行开户意愿的真实性。

同业账户按用途分为结算性和投融资性两类，前者指用于代理现金缴费、代理支付结算等支付结算业务的账户；后者指用于同业存款（结算性存款除外）、同业借款、买入返售（卖出回购业）、同业投资等融资和投资业务的账户。(完) (发稿 李铮；审校 乔艳红)