中国央行：化解过剩产能行业金融风险，停止对落后产能的金融支持

路透北京8月7日 - 中国央行上周五晚间发布中国区域金融运行报告（2017）称，有效化解过剩产能行业金融风险，进一步落实有保有压的金融政策，对优势企业实施兼并重组、升级改造和转型发展项目给予积极支持，满足合理资金需求，停止对落后产能的金融支持。

报告建议，用改革的办法深入推进去产能，严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准，充分运用市场化、法治化手段做好产能过剩行业去产能工作，推动企业兼并重组、破产清算，有序处置“僵尸企业”。强化跨地区产能协作，引导产能向资源条件好、竞争能力强的地区和企业集中，实现产业布局优化。

同时积极推动企业转型升级，增强发展的内生动力，深化资源类价格改革，发挥市场在资源配置中的基础性作用。妥善安置过剩产能行业分流职工。

报告指出，2016年，各地区着力推进供给侧结构性改革，去产能取得了积极进展，但部分企业“去产量不去产能”、去产能过程中债权债务关系复杂、职工安置分流难度大等问题也值得关注。

如某省四家去产能钢铁企业整体资产负债率达197.4%，去产能煤炭企业资产负债率为100.8%，资不抵债情况严重。又如某银行15家煤炭企业客户平均资产负债率高达82.1%，其中两家超过100%，银行通过续贷等方式维持对企业的信贷支持，信贷资产面临着较大风险。

部分地区如东北老工业基地的一些大型国有企业负债结构更加复杂，除了有生产经营方面的“显性负债”，也存在着厂办大集体遗留问题、欠交社保等“隐性负债”，这些因素相互交织让债务处置工作变得更加复杂化。

受信息不对称等影响，银行“分类施策”实施过程中也存在不少困难，如银行难以掌握企业银行贷款以外的融资情况、难以有效掌握“僵尸企业”名单，制约了差别化信贷政策的有效执行，也增加了银行信贷风险的管控难度。

在资产处置方面，部分银行抵押物存在被拆除、销毁等情况，但目前尚未出台银行抵押物灭失后保护银行债权的具体措施，导致银行只能自行承担损失。如某钢铁集团去产能过程中灭失大额抵押资产，导致银行贷款的抵押物悬空，而当地政府也并未采取措施维护银行利益。

数据显示，2016年，各地区加强产业政策指导和市场管理，将钢铁煤炭行业作为去产能的重点，全年退出钢铁产能超过6,500万吨、煤炭产能超过2.9亿吨，超额完成年度目标任务。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)