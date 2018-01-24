中国央行：去年末境外机构和个人持有境内人民币金融资产增长至4.29万亿元

路透北京1月24日 - 中国央行周三公布数据显示，去年末境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量 持续增加，较三季度末增长6.1%至4.29万亿元人民币，其中股票资产较三季度环比增长15%，债券和存款环比 分别增加8.57%和3.5%，贷款则较三季度环比下降5.34%。 以下为央行公布的去年境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况（单位：亿元人民币）： 股票 债券 贷款 存款 2017.01 7,002.11 8,221.50 6,136.80 9,773.98 2017.02 7,431.49 8,153.04 6,069.84 9,918.22 2017.03 7,768.23 8,301.62 6,995.50 9,242.47 2017.04 7,884.41 8,490.67 7,404.45 10,944.89 2017.05 8,053.78 8,534.12 8,116.72 9,250.25 2017.06 8,680.40 8,920.99 8,176.64 11,809.68 2017.07 9,238.58 9,331.78 9,100.34 9,399.16 2017.08 9,081.26 10,119.21 8,412.88 11,004.91 2017.09 10,210.27 11,041.92 7,806.87 11,338.44 2017.10 11,211.38 11,502.23 7,985.04 11,502.18 2017.11 11,191.85 11,558.98 7,187.97 12,322.36 2017.12 11,746.70 11,988.32 7,390.00 11,734.72 （完） 欲览详情，请点选中国央行网站：here (发稿 李文科; 审校 曾祥进)