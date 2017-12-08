中国央行：尽快实现金融监管全覆盖，更加重视价格型调节和传导--行长

路透北京12月8日 - 中国央行行长周小川最新撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，并更加重视价格型调节和传导。

中央国家机关工委官方微信--紫光阁微平台刊登该文并指出，严密防控系统性金融风险，尽快实现金融监管全覆盖，避免监管空白，搞金融的都要持牌经营，所有金融业务都要纳入监管。

他强调，着力做好流动性风险、银行不良资产风险、影子银行业务风险、资本市场异常波动风险、跨境资金流动风险防控；并继续培育市场基准利率，探索利率走廊机制，疏通央行政策利率向金融市场及实体经济的传导。

要充分利用央行的机构和力量，统筹系统性风险防控与重要金融机构监管，对综合经营的金融控股公司、跨市场跨业态跨区域金融产品，明确监管主体，落实监管责任，统筹监管重要金融基础设施，统筹金融业综合统计，建立行为监管框架，强化监管的专业性、穿透性。

“统筹政策力度和节奏，防止叠加共振。同时，发挥中央和地方两个积极性，坚持全国一盘棋，努力做到监管的统一性和权威性。”周小川说，金融风险是经济中各类矛盾和问题长期积累的结果，金融不稳定会带来巨大的经济社会成本。

他指出，中国要建设适应现代化经济发展的现代金融体系，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，以供给侧结构性改革为主线，加强货币政策与其他相关政策的协调配合，形成调控合力，引导更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节。

同时，要深化金融市场改革，优化社会融资结构。用好市场化法治化债转股，发展多元化投资主体，切实帮助企业降低杠杆率，推动“僵尸企业”市场出清。支持稳步提高直接融资别是股权融资比重，拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道。

对外开放方面，要不断扩大金融对外开放，以竞争促进优化与繁荣。深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币国际化；深化外汇管理体制改革，稳妥有序实现资本项目可兑换。同时，在维护金融安全的前提下，放宽境外金融机构的市场准入限制，在立足国情的基础上促进金融市场规制与国际标准进一步接轨。

中共十九大报告指出，健全金融监管协调机制，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，切实落实好宏观审慎管理和系统性风险防范职责。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)