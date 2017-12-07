中国就业：前10个月全国城镇新增就业1,191万人,提前完成全年预期目标

路透北京12月7日 - 人民日报周四援引人社部的消息，今年1-10月，全国城镇新增就业1,191万人，提前两个月超额完成1,100万人的全年预期目标，主要得益于经济稳步增长。

报导称，前10月同时实现城镇失业人员再就业471万人，就业困难人员就业147万人。就业目标提前完成主要得益于四方面，包括经济稳步增长，为保持就业平稳提供支撑。2017年前三季度中国GDP增速6.9%，上半年经济增量达到2.35万亿元人民币，经济增长的就业弹性明显增强。

二是经济结构优化，特别是第三产业的快速发展和新产业、新业态的良好发展势头，对就业产生促进作用。今年前三季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为52.9%，服务业对经济增长的贡献率达58.8%，对就业带动明显。

三是得益于改革红利的释放。简政放权、鼓励创业，创造了大量的就业机会。前三季度，全国新登记企业同比增长12.5%，日均新登记企业达1.65万户，新增企业对第三季度的就业贡献率超过25%。

四是得益于积极就业政策效力的进一步发挥，也离不开广大劳动者的自强不息和个人努力。

中国国家统计局此前布，10月31个城市调查失业率连续八个月降至5%以下，全国城镇调查失业率也在5%以下。9月底城镇登记失业率为3.95%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)