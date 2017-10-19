中国房地产：三季度地价环比增速放缓，预计年内总体温和上行--国土部

路透北京10月19日 - 最新数据显示中国土地市场持续升温的步伐有所放缓。国土资源部中国土地勘测规划院称，今年三季度全国主要监测城市综合（包括商服、住宅和工业地价）和住宅地价环比增幅有所下降，预计四季度地价总体将保持温和上行，住宅地价增速有望继续放缓。

据该规划院本周稍早发布的对105个主要城市今年第三季度地价监测结果，全国主要监测城市地价总体水平为4,012元人民币/平米，其中住宅地价为6,359元/平米，环比增2.56%，较前值放缓0.09个百分点；同比增长9.90%，较上季度上升0.46个百分点。

“2017年四季度，在国内外宏观因素作用复杂，结构持续调整优化的背景下，土地市场预期平稳向好，地价总体将保持温和上行。”该报告称，长效机制推进，楼市调控力度不减，热点城市限售范围或有所扩大，对房、地价增速的抑制作用将持续发挥，住宅地价增速有望继续放缓。

报告显示，三季度综合地价环比和同比分别上升1.67%和6.46%，增速较上季度一降一升；商服和工业地价环同比增速均扩大。

分城市看，三季度，一线城市、环京及珠三角部分城市住宅地价增速有所回落，三线城市环比及同比增速超过二线城市。

其中一线城市住宅地价环比增长3.04%，较上季下降0.67个百分点，北京、广州住宅地价环比增速超过3%，上海、深圳住宅地价增速呈温和上行态势；除深圳外，其他三市延续增速放缓态势。

二线城市住宅地价环比和同比增幅分别为2.29%和9.05%，增速一降一升。青岛、宁波、 重庆、贵阳、西安、太原等六个二线城市住宅地价环比增速均超过3%。三线城市住宅地价环比同比增速均上升。

在住宅用地供应方面，三季度全国105个主要监测城市供应同比增幅为2014年以来最高值，各类城市住宅用地供应环比、同比均明显增加，其中一线城市住宅用地供应环比增52.66%，同比大幅增226.55%。

报告建议，下一步，要继续加强政策研究，大力推进住宅租赁市场建设和相关供地制度的完善，以制度机制创新助力调控方式转型，结合发挥市场对资源配置的决定性作用，提升调控的科学性和有效性。要关注个别城市同区域新建商品住宅与存量住宅价格倒挂现象，引导供需平衡。

还要跟踪三四线城市的房、地价环比、同比态势和库存变化，做好工具储备，避免一二线热点城市的“溢出效应”与三四线城市“去库存”政策叠加下，出现市场异常波动。

国家统计局周四公布的数据显示，1-9月房地产开发企业土地购置面积同比增长12.2%，增速比前八月提高2.1个百分点，土地成交价款增速提高3.6个百分点，至46.3%。（完）

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