中国房地产：上海将加大市场调控力度，强化用地交易资金来源监管--新华

路透北京10月13日 - 中国上海市规划国土资源管理局局长徐毅松称，上海将加大房地产市场调控力度，实行土地复合出让，强化用地交易资金来源监管，严控投机。

新华社周四稍晚援引徐毅松指出，上海将以“商品住房用地稳中有升、保障性住房用地确保供应、租赁住房用地大幅增加”为原则，在就业密集、产城融合重点区域以及轨道交通站点周边区域推出租赁住房用地，构建租售并举的住房体系。

同时，上海还制定了本市盘活存量工业用地实施办法，建立多方利益平衡的存量转型开发机制。

徐毅松称，目前上海已有96个项目、约629公顷土地纳入盘活转型计划，推进了土地存量的优化。根据工业企业生命周期规律，上海推行工业用地弹性年期出让制度，实行产业类工业用地20年弹性年期出让，同时支持好的项目续期用地持续经营。

根据上海市规划国土资源管理局，到2020年上海市规划建设用地总规模将控制在3,200平方公里，在总量上锁定上海未来城市空间发展和土地利用的基本格局。

中国住房和城乡建设部9月表示，经研究，决定在北京市、上海市开展共有产权住房试点，要以制度创新为核心，在建设模式、产权划分、使用管理、产权转让等方面进行大胆探索，力争形成可复制、可推广的试点经验。（完） (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)