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中国房地产：党政机关办公用房管理新规出炉，惩防并举健全统一管理制度
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2017年12月12日 / 凌晨1点31分 / 2 天前

中国房地产：党政机关办公用房管理新规出炉，惩防并举健全统一管理制度

1 分钟阅读

路透北京12月12日 - 中国国务院印发党政机关办公用房管理办法指出，建立健全党政机关办公用房集中统一管理制度，统一规划、统一权属、统一配置、统一处置；任何单位不得以变相补偿方式租用由企业等单位提供的办公用房。办公用房管理办法坚持惩防并举，突出强调全方位监督。

中国政府网援引通知指出，本办法自2017年12月5日起施行。党政机关办公用房配置所需资金，应当通过政府预算安排，不得接受任何形式赞助或者捐款，不得搞任何形式集资或者摊派，不得向其他任何单位借款，不得让施工单位垫资，严禁挪用各类专项资金。

“推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，”通知称。

通知称，建立健全内外结合、上下联动、惩防并举的综合监督体系，除内部自查、部门监督外，办法提出建立巡检考核制度，与党风廉政建设责任制检查考核、政府绩效考核以及党政领导班子和领导干部年度考核相结合。

建立健全党政机关办公用房清查盘点制度，土地收益和资产转让收益按照非税收入有关规定管理，不得直接用于办公用房配置，并鼓励有条件的地区探索试行办公用房租金制，逐步推进办公用房经费预算管理和实物资产管理相结合。 　　

建立健全党政机关办公用房管理责任追究制度，对有令不行、有禁不止的，依照有关规定严肃追究相关人员责任，包括违规审批项目或者安排投资计划、预算的；不按照规定履行调剂、置换、租用、建设等审批程序的；为使用单位超标准配置办公用房等。（完）

更多细节，请点选中国政府网(www.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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