中国房地产：加强反洗钱工作，严禁开发商和中介违规提供首付融资--住建部

路透北京11月3日 - 新华社周五援引住房和城乡建设部称，住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资，以促进房地产市场平稳健康发展。

三部门规定，严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务；严禁房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供房地产场外配资；严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。

通知要求各地对房地产开发企业、房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司等违规提供购房融资的行为，要加大查处力度。

在依法依规查处的同时，要将违规的房地产开发企业、房地产中介机构列入严重违法失信企业名单；对违规的互联网金融从业机构要列入互联网金融风险专项整治重点对象；将互联网金融从业机构、小额贷款公司等机构违规提供融资行为依法录入征信系统。

通知还要求银行业金融机构要加大对首付资金来源和借款人收入证明真实性的审核力度，严格对个人住房贷款和个人综合消费贷款实行分类管理，强化对个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等业务的额度和资金流向管理，严格按照合同约定监控贷款用途，严禁资金挪用于购房。

银行业监督管理部门各级派出机构要加大对银行业金融机构个人住房贷款、个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等业务的监督和检查力度，依法依规严肃处理各类违规行为。

此外，三部门还要求各地房产管理部门、地方金融监管部门要会同人民银行、银监会各派出机构建立联动工作机制，加强信息互通和部门间协作。各地房产管理部门要向相关银行业金融机构提供新建商品房、二手房网签备案合同及住房套数等信息的实时查询服务，银行业金融机构在办理个人住房贷款业务时，要以在房产管理部门备案的网签合同和住房套数查询结果作为审核依据，并以网签备案合同价款和房屋评估价的最低值作为计算基数确定贷款额度，有效防范交易欺诈、骗取贷款等行为。

要求房地产开发企业、房地产中介机构要依法履行反洗钱义务，开展客户身份识别，妥善保存客户身份资料和交易记录，规范购房款交付方式，报告可疑交易。

国务院此前已发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。提出到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系的目标要求。

中国人民银行有关负责人称，反洗钱跨境资金监控不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求，不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)