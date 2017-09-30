中国房地产：北京住房租赁新政10月底实施，完善“购租并举”制度--市住建委

路透北京9月30日 - 中国北京市住建委发布北京住房租赁新政称，加快发展本市住房租赁市场，规范住房租赁管理，推动建立购租并举的住房制度，建立住房租赁监管平台，并加大对租赁住房项目的信贷支持力度。该新政将于10月31日实施。

刊登在住建委网站的新闻稿指出，要增加租赁住房供应，进一步完善住房租赁管理服务体制市、区住房城乡建设部门应当建立健全住房租赁管理机构，加强住房租赁市场的监督管理和服务；多渠道增加租赁住房供应，各区政府应通过在产业园区、集体建设用地上按规划建设租赁住房等方式加大租赁住房供应。

鼓励发展规模化、专业化的住房租赁企业，支持住房租赁企业通过租赁、购买等方式多渠道筹集房源，支持个人和单位将住房委托给住房租赁企业长期经营，满足多层次住房租赁需求。

新闻稿指出，北京还要加大住房租赁的金融支持鼓励开发性金融等银行业金融机构加大对租赁住房项目的信贷支持力度；通过再贷款、再贴现等政策措施，引导和支持金融机构创新针对住房租赁项目的金融产品和服务。鼓励住房租赁企业和金融机构运用利率衍生工具对冲利率风险。继续推进公共租赁住房开发贷款试点工作，适度增加试点参与银行数量。

主动向中国银行间市场交易商协会推荐住房租赁企业或项目，支持其发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等公司信用类债券及资产支持证券，拓宽直接融资渠道。研究制定鼓励房地产投资信托基金（REITs）发展的优惠政策，协调与指导金融机构积极参与，支持住房租赁企业利用房地产投资信托基金融资。

新闻稿称，建立住房租赁监管平台，提供便捷公共服务。如果承租人为本市户籍无房家庭，符合在同一区连续单独承租并实际居住3年以上且在住房租赁监管平台登记备案、夫妻一方在该区合法稳定就业3年以上等条件的，其适龄子女可在该区接受义务教育。

承租人为非本市户籍家庭的，可根据住房租赁监管平台登记备案的信息，以及北京市关于非京籍人员子女接受义务教育具体规定，依法申请办理其适龄子女在出租住房所在区接受义务教育的手续。

新闻稿并明确住房租赁行为规范，并加强市场主体监管，提升住房租赁服务水平。（完）

更多细节，请点选北京住建委网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)