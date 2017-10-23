中国房地产：北京前三季商品房销售面积同比降近五成--市统计局

路透北京10月23日 - 北京市统计局周一公布，今年前三季度该市商品房销售面积为564.8万平方米，同比下降49.2%，其中住宅销售面积为370.7万平方米，下降42.9%。

刊登在北京市统计局网站的新闻稿并显示，前三季度，北京商品房新开工面积为1,424.6万平方米，同比下降35.2%，其中住宅新开工面积为636.9万平方米，下降29.3%。

全市商品房施工面积为11,490.1万平方米，同比下降8%，其中住宅施工面积为4,898.3万平方米，下降13.5%；全市商品房竣工面积为626.7万平方米，同比下降46.2%，其中住宅竣工面积为278.4万平方米，下降54.9%。

数据并显示，前三季度，北京保障性住房施工面积为3,792.4万平方米，同比增长2%，占新建商品房施工面积的33%，同比提高3.2个百分点；全市保障房销售面积126.9万平方米，增长19.2%，占比22.5%，同比提高12.9个百分点。

中国国家统计局此前公布，1-9月全国房地产开发投资同比增长8.1%，增速高于1-8月的7.9%；房屋新开工面积同比增长6.8%，低于1-8月的7.6%。1-9月全国商品房销售面积同比增长10.3%，商品房销售额同比增14.6%。

国家统计局今日稍早公布数据显示，9月70城房价指数同比涨幅明显收窄，一线房价环比续降。重点城市中，北京与上海9月新建住宅销售价格指数同比分别上涨0.5%和持平，广州和深圳同比分别上涨9.4%和下跌3.7%。京沪广深新建住宅价格指数环比分别为-0.1%、持平、-0.5%和持平。（完）

欲览详情，请点选北京市统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)