中国房地产：北京市住房租赁监管和服务平台上线，成为加快购租并举载体

路透北京10月31日 - 中国北京市发展住房租赁市场又有新进展，北京住房城乡建设委周一表示，北京市住房租赁监管平台上线运行，同时市房地产中介协会、链家、我爱我家、建设银行建立的服务平台也已同步上线，这是加快建立租购并举的住房制度的重要载体。

住建委官网周一刊登新闻稿称，通过监管平台完成住房租赁登记备案，各部门根据登记备案信息依法为租赁当事人办理公租房租金补贴、适龄子女接受义务教育、户口登记和迁移、申请居住登记卡或申领居住证等公共服务事项。

住建委称，平台按照“1+N”的模式建立，“1”是指监管平台，由市住房城乡建设委牵头搭建，通过相关政府部门的信息共享和数据集成，完成主体认证、房源查验、合同备案等工作。

“N”即服务平台，是指市场服务主体建立的住房租赁网络交易平台，通过数据接口与监管平台对接，运用互联网大数据、云计算和人工智能技术等，为百姓提供租赁信息发布、网上签约、登记备案申请、资金监管、市场主体信用信息查询、信用评价等服务。

北京房地产业协会秘书长陈志认为，形成统一的监管平台和服务平台，有利于政府实施统一监管，形成全社会的信用体系，将在供给、服务提供商、交易安全等方面都纳入监管，切实保障交易安全；有利于租赁市场的监测监管和政府精准调控。

他指出，租赁平台将分期上线。考虑到监管和服务的实际情况，为配合文件的实施平台，整体分为两阶段开发，边上线边优化、逐步完善。平台将引入对市场主体的信用查询与评价，并鼓励承租人对于出租方和租赁提供服务商进行信用评价，更希望全社会根据企业信用，寻找自己适合的房屋。

监管平台与服务平台分开管理，统一信息接口和数据格式，形成大数据。在监管平台的使用管理中，其权利在政府主管部门，所有个人信息交易记录，政府将建立严格保密制度。租赁服务平台则分属于各个服务提供商，各家的服务内容可以互不关联，除按政府要求的上传数据外，政府鼓励创新竞争。

“租赁市场的培育与发展是落实中央有关健全房地产长效机制管理的有效举措，租赁平台的上线，将会推动多主体、多渠道供给的租赁市场的平稳健康发展，也将会使北京的房地产市场平稳健康发展。”陈志表示。

中国住房和城乡建设部部长王蒙徽在十九大期间称，住建部及有关部门正在抓紧落实房地产长效机制的工作，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，推进房地产长效机制建设。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)