中国房地产：北京市发布首批四宗共有产权住房用地，总面积36公顷

路透北京9月30日 - 中国北京市规划和国土资源管理委员会周六称，北京市发布首批共有产权住房用地共四宗，总面积36公顷，建成后将新增共有产权住房建筑规模约69万平方米，销售价格在2.9万元-3.78万元/平方米。

北京市政府官方网站--首都之窗援引北京规划和国土资源管理委员会公告，四个项目包括朝阳东坝项目约19万平方米、销售价格37,000/平方米；海淀亮甲店项目约19万平方米、销售价格37,800元/平方米。

大兴魏善庄项目约21万平方米、销售价格29,000元/平方米；昌平北七家项目约10万平方米，销售价格30,000元/平方米。

截止目前北京市已供应自住型商品住房（共有产权住房）项目24宗，可提供住房约249万平方米。后续市规划国土委将优先选取交通便利、周边公共设施和市政基础设施较为齐全的项目作为共有产权住房项目。

北京市首个共有产权住房项目--朝阳区锦都家园项目亦于周六公开摇号。据朝阳区房管局提供的新闻稿，该项目由北京致泰房地产开发有限公司开发建设，房源共计427套，销售均价为22,000元/平方米。

根据评估报告，锦都家园项目单套住房的购房人产权份额比例为50%，政府产权份额代持机构持有剩余50%份额。

共有产权住房是指政府提供政策支持，组织建设单位建设，销售价格低于同地段、同品质商品住房价格水平，并限制使用范围和处分权利，实行政府与购房人按份共有产权的政策性商品住房。

共有产权住房房屋产权由购房人与政府按份共有，其中购房人产权份额，参照项目销售均价占同地段、同品质普通商品住房价格的比例确定。尚未销售的自住型商品住房纳入共有产权住房进行管理，执行新的共有产权住房规定。

北京市住建委此前正式发布“共有产权住房管理暂行办法”，明确规定将通过实行政府与购房人按份共有产权方式，政府将其持有的部分产权的“使用权”让渡给首次购房人，供应对象为符合北京市住房限购条件且家庭成员名下均无住房的家庭。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)