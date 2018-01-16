中国房地产：去年四季度全国地价温和上行，住宅地价环比增速放缓--国土部

路透北京1月16日 - 中国国土资源部土地勘测规划院发布2017年第四季度全国主要城市地价监测报告，数据显示，全国地价总体水平保持温和上行。全国主要监测城市住宅地价仍6,522元人民币/平方米，环比增速为2.47%，持续放缓。

央视网援引监测报告分析指出，2017年四季度，国民经济运行保持总体平稳、稳中向好的发展态势，经济发展由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。基于宏观经济向好的预期，全国地价水平保持总体稳定，保持较高位运行。

2017年第四季度，全国主要监测城市地价总体水平为4,083元/平方米，商服、住宅、工业地价分别为7,251元/平方米、6,522元/平方米和806元/平方米。商服、住宅、工业地价环比增速为1.12%、2.47%、0.84%，其中，住宅地价仍处于较高位运行，商服地价增速温和上行，工业地价变化平稳。 报告显示，2017年第四季度主要监测城市环比上涨的城市94个，比上一季度减少五个。其中，48个城市涨幅收窄，比上一季度持平。与去年同期相比，住宅地价同比上涨的城市98个，下降的城市有五个。 中国土地勘测规划院地价所所长赵松表示，住宅地价增速的先扬后抑的变化，也是和当今的这种调控政策，特别是房地产调控政策在楼市上的发挥了作用，那么在土地市场上也有所反映。 赵松还表示，在20个热点城市中，12个城市住宅地价环比增速回落，其中，上海、厦门已连续五个季度持续降速；13个城市全年累计涨幅低于去年同期水平，其中福州、厦门、南京、青岛、上海、北京、杭州、天津、南昌等九城市本季度住宅地价同、环比涨幅均有所放缓。 监测报告还表示，中国房地产市场长效机制建设框架进一步明确，各地租购并举的住房制度也在加速推进。 2017年四季度以来，住建部、发改委、国土部等部委从规范购房融资、严控资金违规投向房地产领域、严格分类调控、严控特色小镇房地产化倾向、维护住房公积金缴存职工购房贷款权益等多方面，多方联动，同向合力，进一步完善了房地产市场长效机制框架。

地方层面，租购并举的住房制度加快建立，北京、郑州等城市出台了培育和发展住房租赁市场试点工作的意见，明确了建设标准、配套服务、扶持政策、配租范围、上市条件、转让范围等内容；辽宁、山东等省份出台了省级文件，确定省级试点，推进住房租赁市场发展。

针对媒体报导的近期部分城市“放松调控”，中国住房城乡建设部最新表示，对房地产调控的态度是明确的、坚决的，是一以贯之的，今年将严厉打击各类违法违规行为，坚决遏制投机炒房，进一步落实地方主体责任，确保房地产市场稳定。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)