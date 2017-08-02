中国房地产：广州楼市调控再收紧，不接受政府价格指导的项目不得网签

路透北京8月2日 - 中国一线城市广州市再度收紧楼市调控，最新下发通知要求进一步强化商品房价格监管，对不接受政府价格指导的项目，一律不予核发预售许可证或不予办理交易网签备案。

广州市住建委网站周三刊登“关于严格落实房地产调控部署全面加强市场管理的通知”，提出多措并举加大商品住房供应，加强住房信贷业务风险管理，并制定相关实施细则，确保发展住房租赁市场的各项举措落地。

通知称，广州要进一步强化对新建商品住房预售价格、现房销售价格的指导，对房地产项目预售、销售定价不合理的，要坚决予以调整。

在土地供应上，继续增加住宅用地供应规模，合理安排普通商品住宅和租赁住房供应结构，灵活确定限地价、竞配建、竞自持等土地出让竞价方式，严防高地价扰乱市场预期。督促及时开工、竣工，加快住宅项目建设和上市节奏，促进尽快形成有效供应。

各商业银行、住房公积金管理中心要严格执行借款人月供收入比不超过50%的政策要求，严格审核个人住房贷款首付款资金来源，严禁各类“加杠杆”金融产品用于购房首付款，严禁以消费贷、个人经营性贷款等名义贷出资金用于支付购房首付。

广州此前已升级限购限贷措施，统计局6月房价数据显示，广州新建商品住宅销售价格指数同比和环比涨幅分别为17.9%和0.5%，在一线城市中涨幅最大。（完）

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