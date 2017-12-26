中国房地产：房企不得限制、阻挠和拒绝购房人使用公积金贷款--住建部

路透北京12月26日 - 针对近期部分房地产开发企业拒绝购房人使用住房公积金贷款，中国住房城乡建设部等四部委联合发文称，房企不得以提高住房销售价格、减少价格折扣等方式，限制、阻挠、拒绝购房人使用公积金贷款，不得要求或变相要求购房人签署自愿放弃住房公积金贷款权利的书面文件。

住建部网站援引《关于维护住房公积金缴存职工购房贷款权益的通知》指出，对限制、阻挠、拒绝职工使用住房公积金贷款购房的房地产开发企业和销售中介机构，要责令整改；对违规情节严重、拒不整改的，要公开曝光，同时纳入企业征信系统。

通知要求各地住建部门和住房公积金管理中心，联合开展拒绝职工使用住房公积金贷款购房问题专项整治行动，严厉打击房地产开发企业和房屋销售中介机构违规行为。

“各地住房城乡建设、不动产登记、人民银行等部门要建立住房公积金贷款业务办理信息共享机制，让数据多跑路，职工不跑路或少跑路。”通知称。

通知要求，住建部门要加强房地产市场监管。房地产开发企业在销售商品房时，要提供不拒绝购房人使用住房公积金贷款的书面承诺，并在楼盘销售现场予以公示。

住房公积金管理中心要规范贷款业务流程，压缩审批时限，自受理贷款申请之日起10个工作日内完成审批工作；不动产登记机构应当在10个工作日内完成抵押登记手续。

住房公积金是解决职工住房问题的专项资金。按照现行有关规定，职工连续、足额缴存住房公积金六个月（含）以上，即可向住房公积金管理中心申请个人住房贷款。目前住房公积金个人住房贷款利率为3.25%，远低于商业银行个人住房贷款利率。（完）

更多细节，请点选住建部网站(here) (发稿 李文科; 审校 张喜良)