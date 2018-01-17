中国房地产：政府不再垄断住房供地，让房地产回归“住人”属性--人民日报

路透北京1月17日 - 针对中国国土部“政府不再垄断住房供地”等最新表示，人民日报周三发布人民时评称，这有利于增加土地供应和租赁住房开发，平抑刚需对商品房价的推动作用，让房地产从“炒作”的金融属性向“住人”的商品属性回归。

人民时评称，从政府不再是居住用地唯一提供者，到探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，实际上是为城乡一体化发展、城乡要素平等交换寻找可行路径。

一方面，人民日报称，政府不再垄断住房供地，让非房地产企业依法取得使用权的土地加入到土地供应中来，有利于在控制土地征收范围的同时，增加土地供应和租赁住房开发，提高租赁住房在多层次住房体系中的权重，稳定新市民的未来预期，平抑刚需对商品房价的推动作用，让房地产从“炒作”的金融属性向“住人”的商品属性回归，逐步改善房地产市场的运行机制。

另一方面，在权属不变、“三权分置”等前提下，让乡镇企业用地、招商引资用地等转为租赁住房、适度放活宅基地使用权，有利于提高农村土地使用效率，为农村集体经营性建设用地入市、为宅基地的自愿有偿退出、转让增加了新的入市路径和交易对象，扩大了土地有偿使用范围，这也是完善农村土地交易规则、让农村土地权能得到合理估价的必要环节。 “这是涉及加快农村土地制度改革、推动城乡要素平等交换、让房地产市场回归居住属性的重大创新。”时评强调。

人民日报指出，中央农村工作会议强调，重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。共同发展、共享发展是新时代的必答题，不让新市民、农民在发展中掉队，农村土地要素就必须与城市资本能够平等交换，如此，城乡融合发展才不会成为一句空话。

针对一些人担心，福利分房是否会因此回潮，农村集体经营性土地转为租赁住房是否会引发擅改土地用途，农民的宅基地资格权是否会形同虚设被逼转让退出等新问题，人民时评称，消除这些担忧，让改革能够释放红利，制度细节上不能打折扣。

例如，宅基地的退出转让不能由村主任说了算，而要让农村集体经济组织和村民自治制度说了算；新市民的资格，不能以宅基地作为交换条件，等等。

中国国土资源部部长姜大明在全国国土资源工作会议上称，要改变政府作为居住用地唯一供应者的情况，研究制定权属不变、符合土地和城市规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法。

他称，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地和农民房屋使用权，是一项重大创新，而城里人到农村买宅基地这个口子不能开。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)