中国房地产：杭州房管局与阿里巴巴打造国内首个智慧住房租赁平台

路透上海8月9日 - 在中国加快发展住房租赁市场之际，全球领先电商企业--阿里巴巴与杭州市房管局周三宣布达成合作，共同打造国内首个智慧住房租赁平台，并将率先进入信用租房时代。

该平台将充分利用阿里巴巴的大数据、线上交易、评价系统及蚂蚁金服的网上支付、芝麻信用等技术创新，把杭州的公共租赁住房、长租公寓、开发企业自持房源、中介居间代理房源、个人出租房源全部纳入平台管理。

据公司新闻稿，除了核验房源、核验服务环节真假信息、建立线上评价系统外，杭州房管局还将联手芝麻信用搭建“租房信用体系”，将住房租赁市场的参与者都纳入这个体系，结合芝麻信用的实人认证、个人及企业信用评估、免押月付信用服务及信用黑白名单能力，为各个参与方建立诚信档案。

未来，杭州市的每个可租房源、租客、房东，以及中介服务人员，都将对应一套完善的信用评价体系。信用好的房东，会获得更多租客的亲睐，信用分高的租客，不仅可能免交押金，还有可能租金按月缴纳。同时，爱护房源、履约交租都能给为租客积累个人信用。

据芝麻信用数据，其已在北京、上海、深圳，杭州、南京、成都等30多个城市，对长租、短租公寓、酒店等逐步试点信用免押金，近1,800万人因此免交押金276亿元人民币。

7月中，住建部、国家发改委等九部委联合下发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》。该通知提出，鼓励国有、民营的机构化、规模化住房租赁企业发展，建设政府住房租赁交易服务平台等。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)