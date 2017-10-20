中国房地产：正在抓紧落实长效机制，方向为购租并举住房制度--住建部长

路透北京10月20日 - 中国住房和城乡建设部部长王蒙徽周四称，住建部及有关部门正在抓紧落实房地产长效机制的工作，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，推进房地产长效机制建设。

新华社援引他在十九大中央国家机关代表团分组讨论中指出，下一步，要按照十九大报告提出的坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。

在同一场合，全国社会保障基金理事会理事长楼继伟指出，“经过这几年来的有效举措，很多事情我们都做了，并且见效了，可以信心满满地说，我们可以跨过‘中等收入陷阱’。”

针对海外投资，商务部部长钟山在同一场合称，中国对外投资起步晚，经验也不足。经过政府和企业的共同努力，非理性投资得到有效遏制，防范风险能力和国外投资企业权益保障管理水平都在增强。

钟山指出，下一步，要鼓励中国企业特别是有实力、信誉好的企业走出去，政府部门也要更好地为走出去的企业营造好的环境、好的条件、好的服务，和企业一起打造中国投资的品牌，树立中国投资的良好形象。（完）

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