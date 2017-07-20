中国房地产：鼓励发展机构化、规模化租房企业，发挥国企引领作用--住建部

路透北京7月20日 - 中国住房和城乡建设部周四联合多部委发布通知，提出将在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场，鼓励国有、民营的机构化、规模化住房租赁企业发展；同时要充分发挥国有企业的引领和带动作用。

住建部网站刊登通知称，鼓励各地通过新增用地建设租赁住房，在新建商品住房项目中配建租赁住房等方式，多渠道增加新建租赁住房供应，优先面向公租房保障对象和新市民供应；同时，积极盘活存量房屋用于租赁。

培育机构化、规模化住房租赁企业；人口净流入的大中城市要充分发挥国有企业的引领和带动作用，支持相关国有企业转型为住房租赁企业。

链家研究院认为，国有企业和国有资本的引领和带动作用主要体现在开发和金融环节，市场化的、民营化的租赁运营机构的优势则主要体现在运营和租后管理环节。

“预计未来这些国有和民营机构之间在租前、租中、租后各个环节需要很强的协同，从而避免‘租而不管’、‘重开发、轻服务’等问题。”链家解读称。

住建部通知指出，当前人口净流入的大中城市住房租赁市场需求旺盛、发展潜力大，但租赁房源总量不足、市场秩序不规范、政策支持体系不完善，租赁住房解决城镇居民特别是新市民住房问题的作用没有充分发挥。

通知鼓励住房租赁国有企业将闲置和低效利用的国有厂房、商业办公用房等，按规定改建为租赁住房；改建后的租赁住房，水电气执行民用价格，并应具备消防安全条件。

通知并称，将加大对住房租赁企业的金融支持力度，拓宽直接融资渠道，支持发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等公司信用类债券及资产支持证券，专门用于发展住房租赁业务。鼓励地方政府出台优惠政策，积极支持并推动发展REITs。

鼓励开发性金融等银行业金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，加大对租赁住房项目的信贷支持力度，通过合理测算未来租赁收入现金流，向住房租赁企业提供分期还本等符合经营特点的长期贷款和金融解决方案。支持金融机构创新针对住房租赁项目的金融产品和服务。鼓励住房租赁企业和金融机构运用利率衍生工具对冲利率风险。

据新华社报导，目前住建部已会同有关部门选取了广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12个城市作为首批开展住房租赁试点。

通知明确，选取部分人口净流入的大中城市开展试点工作。试点期间，各城市应于每年1、4、7、10月的15日前，定期报送上一季度试点工作进展情况。

**开展集体建设用地租赁住房试点**

在增加租赁住房有效供应方面，通知称，超大城市、特大城市可开展利用集体建设用地建设租赁住房试点工作。

“超大城市、特大城市可开展集体建设用地租赁住房试点，这一政策的实施需要考虑租赁需求的区域特征。”链家研究院表示。

链家指出，目前看，这些城市的租房需求集中在交通便利、配套设施相对完善的成熟区域，租房需求的核心偏好是车程足够短，离工作地点足够近，且以单间为主。因此，集体建设用地的开发需要考虑这种特征。以北京为例，还有不少集体建设用地分布在三环内外，适合租赁、交通便利，这些地方相对来说更适合。

链家认为，从现实的情况看，尤其是一线城市，未来会形成“2:2:6”租赁市场基本格局。即20%的租赁供应来自于新增开发，这部分将主要由开发商和政府提供；20%的租赁供应来自于存量住宅的更新改造或厂房商办的改造，且后续由机构出租和管理；60%的租赁供应来自于存量闲置房源的流通、存量房源更好的管理。总体就是20%增量，80%存量。

**培育规范有序住房租赁市场**

交通银行金融研究中心高级研究员夏丹曾测算，按城镇人口7.9亿人、房屋自有率70%、人均居住面积30平方米、平均租金30元/平/月保守估计，中国住房租赁市场容量可达上万亿级。

她认为，能否如愿培育规范有序的住房租赁市场，重点还需看政策的推进和落实，需要考虑两个问题。一是如何提高住房租赁市场的资本吸引力。中国住房购租两个市场长期存在“倒挂”现象，直接买卖房产赚取的投资收益显着高于持有房屋租赁产生的租金收入，削弱了住房租赁市场对资本的吸引力，也间接加剧了炒作盛行。特别是房价的快速上涨导致近几年租金回报率持续走低，核心城市二手房租金回报率已跌至2%以下，远低于发达国家5%-10%的回报水平。

二是如何直接有效的约束出租人行为。形成和强化契约精神的软环境往往需要法律法规和相关系统配套的硬约束。

此次九部委的通知中也提及，要建设政府住房租赁交易服务平台，建立住房租赁信息发布标准，确保信息真实准确，规范住房租赁交易流程，保障租赁双方特别是承租人的权益；建立健全住房租赁企业和房地产经纪机构备案制度，强化住房租赁信用管理，建立多部门守信联合激励和失信联合惩戒机制。

为建立购租并举的住房制度，规范住房租赁和销售行为，住建委曾在5月发布征求意见稿，鼓励发展规模化、专业化的住房租赁企业，规定住房租赁企业出租自有住房的，租赁期限不得低于三年。（完）

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