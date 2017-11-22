中国投资：加快境外投资立法，出台多措施统筹“引进来”和“走出去”--发改委

路透北京11月22日 - 中国国家发改委副秘书长周晓飞表示，将出台多项措施，统筹做好“引进来”和“走出去”，深入实施新一轮高水平对外开放，修订外商投资准入负面清单，大幅放宽金融等领域外资准入，为外商投资提供更加开放的投资环境；同时加快境外投资立法，提高对外投资便利化水平。

新华社周二晚援引他在一论坛发言称，发改委将完善备案制为主的管理制度，进一步简化外商投资管理程序；持续推进在资质许可、政府采购、标准制定、中国制造2025政策、科技计划项目、企业上市、注册登记等方面给予外商投资企业同等待遇；并支持东部地区率先构建国际高标准投资环境，以着眼于更好的“引进来”。

“未来将以‘一带一路’建设为重点，出台多项措施，统筹做好‘引进来’和‘走出去’工作。”周晓飞称，在“走出去”方面，将加快境外投资立法，提高对外投资便利化水平。

他并称，建设对外投资合作信用体系，为企业创新对外投资方式提供制度保障；实行有利于“一带一路”建设、国际产能合作的差别化政策组合，更好促进境外中资企业与投资所在地共同发展。

此外，发挥各类产能合作基金作用，加强海外利益保护体系和能力建设等。

中共十九大报告指出，要推动形成全面开放新格局；以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。（完） (发稿 许菁；审校 李文科/曾祥进)