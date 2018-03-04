中国政治：中共中央决定深化党和国家机构改革，加强和优化金融管理职能

路透北京3月4日 - 中共中央周日发布深化党和国家机构改革的决定，提出要加强和优化政府财税职能，进一步理顺统一税制和分级财政的关系，夯实国家治理的重要基础；加强和优化金融管理职能，增强货币政策、宏观审慎政策、金融监管协调性，优化金融监管力量，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线，维护国家金融安全。

新华授权发布的决定全文指出，合理配置宏观管理部门职能。强化制定国家发展战略、统一规划体系的职能，完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制；强化经济监测预测预警能力，加强和优化政府反垄断、反不正当竞争职能，打破行政性垄断，防止市场垄断，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。

“优化党和国家机构设置和职能配置，坚持一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责，加强相关机构配合联动，避免政出多门、责任不明、推诿扯皮，下决心破除制约改革发展的体制机制弊端。”决定指出。

深化党和国家机构改革，目标是构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，推动人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织等在党的统一领导下协调行动、增强合力，全面提高国家治理能力和治理水平。

决定指出，实行最严格的生态环境保护制度，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，为生态文明建设提供制度保障；设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，完善生态环境管理制度。

要合理设置地方机构；赋予省级及以下机构更多自主权；增强地方治理能力，把直接面向基层、量大面广、由地方实施更为便捷有效的经济社会管理事项下放给地方。除中央有明确规定外，允许地方因地制宜设置机构和配置职能，允许把因地制宜设置的机构并入同上级机关对口的机构，在规定限额内确定机构数量、名称、排序等；规范垂直管理体制和地方分级管理体制。

在党中央统一部署下启动中央、省级机构改革；鼓励地方和基层积极探索；坚持蹄疾步稳推进改革，条件成熟的加大力度突破，条件暂不具备的先行试点、渐次推进；各地区各部门要严明纪律，机构改革方案报党中央批准后方可实施，不能擅自行动，不要一哄而起，并严禁突击提拔干部，坚决防止国有资产流失。

决定指出，当前党和国家机构设置和职能配置同实现国家治理体系和治理能力现代化的要求还不完全适应，主要是一些领域党的机构设置和职能配置还不够健全有力；一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出；一些政府机构设置和职责划分不够科学，政府职能转变还不到位;军民融合发展水平有待提高;一些领域权力运行制约和监督机制不够完善，滥用职权、以权谋私等问题仍然存在。

此前闭幕的中共十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》，同意将改革方案的部分内容按照法定程序提交十三届全国人大一次会议审议。全会要求在完善坚持党的全面领导的制度下定人定编，力图打造高效廉洁政府职能部门。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)