中国政治：中国人大将预算审查监督重点向支出预算和政策拓展

路透上海3月6日 - 中共中央办公厅印发《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。指导意见是提高财政资金使用绩效和政策实施效果的客观需要，也是对预算法、监督法关于人大预算决算审查监督特别是支出预算和政策审查监督规定的细化深化。

新华授权发布的决定全文指出，人大加强对支出预算和政策的审查监督，有利于强化政策对支出预算的指导和约束作用，利于加强和改善宏观调控，有效发挥财政在宏观经济管理中的重要作用。

指导意见的落实也有利于提高支出预算编制质量和预算执行规范化水平，实施全面规范、公开透明的预算制度；有利于加强对政府预算的全口径审查和全过程监管，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。

指导意见称，人大对支出预算和政策开展全口径审查和全过程监管，主要内容包括：支出预算的总量与结构，部门预算，财政转移支付，和政府债务等。

过去政府预算审核管理和人大预算审查监督的重点主要是赤字规模和预算收支平衡状况，对支出预算和政策关注不够，对财政资金使用绩效和政策实施效果关注不够，不利于发挥政策对编制支出预算的指导和约束作用，不利于提高人大预算审查监督的针对性和有效性。(完)

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