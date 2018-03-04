中国政治：十三届全国人大一次会议共审议修宪、机构改革等十项议程--发言人

路透北京3月4日 - 中国十三届全国人大一次会议副秘书长、发言人张业遂周日称，此次十三届一次会议将于3月20日上午闭幕，会期15天半，比十二届全国人大一次会议的时间稍长，这主要是由大会的议程决定的，大会有包括审议修宪、机构改革方案等十项议程。

他在十三届全国人大一次会议首场新闻发布会上称，这次大会共有十项议程，第一至第三项是审议政府工作报告，审查计划报告和预算报告。第四项、第五项议程是审议宪法修正案草案、监察法草案。第六至第八项议程是审议全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告。第九项议程是审议国务院机构改革方案。第十项议程是选举和决定任命国家机构组成人员。

“本次大会的一项重要任务是对宪法部分内容进行修改，审议和通过宪法修正案。”他强调。3月11日下午，宪法修正案表决通过后将立即在人民大会堂新闻发布厅举行一场宪法修正案专题记者会。

对于修宪的考虑，他指出，目前，中国共产党党章对党的中央委员会总书记、党的中央军事委员会主席，宪法对中华人民共和国中央军事委员会主席，都没有做出”连续任职不得超过两届”的规定。宪法对国家主席的相关规定，也采取上述做法，有利于维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，有利于加强和完善国家领导体制。

对于受关注的房地产税，他称，由全国人大常委会预算工作委员会和财政部牵头组织起草的房地产税，目前正在加快进行起草完善法律草案、重要问题的论证、内部征求意见等方面的工作；全国人大常委会今年还将制定耕地占用税法、车辆购置税法、资源税法等，并且将修改税收征收管理法。

他提到，全国人大常委会研究提出落实税收法定原则的实施意见，经党中央审议通过，明确了改革路线图和时间表，今后开征新税应通过全国人大及其常委会制定相应的法律；且对现行的税收条例修改上升为法律或者废止的时间也作出了安排，那就是力争在2020年前完成改革的任务。

国防预算方面，张业遂则指出，近年来，中国适度加大国防投入，其中相当一部分是为了弥补过去投入的不足，主要用于更新武装装备、改善军人的生活待遇和基层部队训练生活条件。而无论从国防预算占国内生产总值、国家财政支出的比重看，还是从人均数额看，中国的国防投入水平都低于世界主要国家。

“中国始终坚持走和平发展道路，奉行防御性的国防政策，中国的发展不会对任何国家构成威胁。”他提到。

**中方不想同美方打贸易战，但绝不坐视利益受损**

提到中美关系，他认为，中美双方的共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确的选择。中美经贸关系本质上是互利共赢的，两国的贸易体量可以说是巨大，去年中美两国双边贸易额超过了5,800亿美元，所以存在一些摩擦不足为怪。

“中方不想同美方打贸易战，但我们绝不能坐视中国的利益受到损害。”他强调。

他并提到，处理经贸摩擦的正确办法应该是对彼此开放市场，做大合作的蛋糕，通过对话协商，找到双方都能接受的解决方案。在过去的两天，中美双方就两国经贸问题举行了磋商，双方同意，近期继续在北京就有关问题进行沟通，为两国下一步深入合作创造条件。

对于朝鲜半岛局势，他认为，一段时间以来，朝韩双方围绕平昌冬奥会进行对话合作，半岛形势出现了缓和，”我们乐见这种积极的变化，希望各方能够抓住有利的机遇，把当前这种缓和的态势延续下去。”

他并认为，我们注意到，最近朝美双方都作出了一些积极的表态。中国在半岛问题上的立场是一贯的、明确的，就是我们坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛的和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。半岛生战生乱不符合任何一方的利益。

中方将同有关各方保持密切的沟通，根据”双暂停”倡议和双轨并行的思路，进一步加大劝和促谈，力争通过政治外交手段解决朝鲜半岛问题。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)