中国政治：宪法修改内容在党内外具有广泛高度共识--全国人大副委员长

路透北京3月6日 - 中国十二届全国人大常委会副委员长王晨周二称，现在宪法修正案（草案）提出的修改虽然不多，但覆盖面宽、覆盖率高，修改内容在党内外具有广泛的高度的共识。这次宪法修改，党中央确定的原则是对宪法作部分修改、不作大改，非改不可的进行必要的、适当的修改。

新华社援引他对中华人民共和国宪法修正案（草案）作的说明指出，在中央修宪建议和宪法修正案（草案）形成过程中，各地区各部门各方面就坚持和加强中国共产党领导、经济建设、政治建设、文化建设、党的建设等提出了很多很好的修改意见和建议。对每一条意见和建议，党中央都责成宪法修改小组作了认真研究和考虑。

“党中央决定对宪法进行适当修改，是经过反复考虑、综合方方面面情况作出的，目的是通过修改使我国宪法更好体现人民意志，更好体现中国特色社会主义制度的优势，更好适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求。”王晨的说明表示。

王晨在作说明时还说，这次宪法修改遵循了坚持党对宪法修改的领导，严格依法按程序推进宪法修改，充分发扬民主、广泛凝聚共识，坚持对宪法作部分修改、不作大改等原则。

这次宪法修正案（草案）提出，对中国现行宪法作出21条修改，其中11条同设立监察委员会有关。具体修改内容包括，确立科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位。

修改内容还包括，调整充实中国特色社会主义事业总体布局和第二个百年奋斗目标的内容，完善依法治国和宪法实施举措，充实完善我国革命和建设发展历程的内容，充实完善爱国统一战线和民族关系的内容等11项内容。

他并指出，有些修改意见和建议，党章、党的全国代表大会文件、中央全会文件、党中央和国务院文件、有关法律法规已经明确规定和全面阐述的，这次就不再在宪法中表述了。

有些修改意见建议，将来可以通过制定和修改有关法律、行政法规来解决，可以通过宪法解释或者在有关法律案说明、回应性文件中作进一步明确和澄清。有些修改意见建议，则需要对深化相关领域改革作出决策部署、经过实践检验后再考虑完善宪法有关规定。(完)

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