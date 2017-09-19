中国政治：用改革思路和办法破解作风顽症，体制机制上堵塞漏洞--政治局会议

路透北京9月19日 - 中国国家主席习近平周一主持召开中央政治局会议指出，要精准发力，标本兼治，注重用制度治党管权治吏，用改革的思路和办法破解作风顽症，着力从体制机制上堵塞漏洞。

新华刊登中央政治局会议新闻稿指出，要聚焦问题，针对人民群众反映强烈的突出问题，扭住不放、持续发力、铁面执纪，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

“从具体事情抓起，以小见大、以小带大，抓铁有痕、踏石留印，以钉钉子精神加以推进。”新闻稿指出。

会议指出，要以上率下，从中央政治局做起，各级领导干部带头，压实各级党组织特别是主要领导干部管党治党主体责任。

新华社并发表评论员文章指出，标本兼治，就要以问题导向破解作风顽疾。一方面聚焦问题，针对人民群众反映强烈的突出问题，扭住不放、持续发力、铁面执纪；并加紧织密筑牢制度的笼子，从而有效防止出现日久松懈、跑冒滴漏，让严密制度更好发挥管全局、管长远、管根本的作用。

评论员文章援引数据称，截至今年6月底，全国累计查处违反中央八项规定精神问题17万多起，处分13万多人。

“面对不良作风树倒根在、反弹回潮的压力，责任落实不到位的隐患，制度体系尚不完备的问题，贯彻落实中央八项规定精神只能加强不能削弱，”文章称。

中共中央政治局周一召开会议，研究拟提请党的十八届七中全会讨论的十八届中央委员会向中国共产党第十九次全国代表大会的报告稿、《中国共产党章程（修正案）》稿、十八届中央纪律检查委员会向中国共产党第十九次全国代表大会的工作报告稿，审议《关于五年来中央政治局贯彻执行中央八项规定并以此带动全党加强作风建设情况的报告》。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)