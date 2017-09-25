中国政策：依法保护企业家财产权，对锐意改革失误予以容错--国务院

路透北京9月25日 - 为依法保护企业家合法权益、促进企业家公平竞争诚信经营，中国国务院近日印发意见称，将依法保护企业家财产权，研究建立因政府规划调整、政策变化造成企业合法权益受损的依法依规补偿救济机制；同时还要依法保护企业家创新权益和自主经营权。

新华社周一授权发布“关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见”并指出，要树立对企业家的正向激励导向，对国有企业家以增强国有经济活力和竞争力等为目标、在企业发展中大胆探索、锐意改革所出现的失误，只要不属于有令不行、有禁不止、不当谋利、主观故意、独断专行等情形者，要予以容错。 “认真解决产权保护方面的突出问题，及时甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷申诉案件...在立法、执法、司法、守法等各方面各环节，加快建立依法平等保护各种所有制经济产权的长效机制，”意见称。

同时，要保护企业家创新权益，探索在现有法律法规框架下以知识产权的市场价值为参照确定损害赔偿额度，完善诉讼证据规则、证据披露以及证据妨碍排除规则；研究制定商业模式、文化创意等创新成果的知识产权保护办法。

要依法保护企业家自主经营权，建立完善涉企收费、监督检查等清单制度，清理涉企收费、摊派事项和各类达标评比活动，细化、规范行政执法条件，最大程度减轻企业负担、减少自由裁量权；研究设立全国统一的企业维权服务平台。

“这是中央首次以专门文件明确企业家精神的地位和价值，”新华发表时评文章称，“当前，步入新常态的中国经济正处在转型升级、爬坡过坎的关键时期，时代召唤广大企业家振奋精神、放开手脚，闯出一片新天地。”

指导意见指出，要健全企业家诚信经营激励约束机制，利用全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，整合在工商、财税、金融、司法、环保、安监、行业协会商会等部门和领域的企业及企业家信息，建立企业家个人信用记录和诚信档案，实行守信联合激励和失信联合惩戒。

要强化企业家公平竞争权益保障。全面实施市场准入负面清单制度，保障各类市场主体依法平等进入负面清单以外的行业、领域和业务。反对垄断和不正当竞争，反对地方保护。

在监管方面，持续提高监管的公平性规范性简约性。推行监管清单制度，明确和规范监管事项、依据、主体、权限、内容、方法、程序和处罚措施；推进综合监管，加强跨部门跨地区的市场协同监管。

“探索建立鼓励创新的审慎监管方式，清除多重多头执法，提高综合执法效率，减轻企业负担。”意见称。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)