中国政策：依法将“雄安”字样在企业名称核准中予以特殊保护--工商总局

路透北京10月12日 - 中国工商总局周四发布关于支持河北雄安新区规划建设的若干意见称，支持雄安新区强化商标知识产权等保护，依法将“中国雄安”“雄安”字样在商标注册工作中予以保护。

中国政府网刊登的意见称，雄安新区工商和市场监管部门可以将“河北雄安”作为行政区划使用，参照企业名称行政区划登记管理有关规定，住所在雄安新区的企业可以冠以“河北雄安”字样；授予雄安新区工商和市场监管部门外商投资企业登记管理权限。

支持雄安新区推行“证照分离”改革试点。严格按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，做好“证照分离”改革后事中事后监管体制机制建设，探索各项监管措施创新。

支持雄安新区广告产业发展。支持建设广告产业园区，高起点、高标准、高水平规划园区定位及发展建设；充分利用雄安新区的优惠政策、产业优势，布局广告战略和品牌战略基地；鼓励和引导广告产业向雄安新区布点聚集。

支持雄安新区构建大数据监管模型。搭建统一的大数据监管平台，工商和市场监管部门的企业公示信息通过国家企业信用信息公示系统与其他政府部门实现互联共享，实现对大数据的综合分析研判；支持雄安新区创新对新业态的监管。

中国国务院副总理张高丽上月底称，雄安新区规划编制取得重要阶段性成果，总体规划框架正在深化细化提升，22个专项规划基本成型，土地、住房、投融资等体制机制创新研究逐步深化。（完）

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