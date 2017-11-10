中国政策：到2020年基本建立“准许成本+合理收益”的政府定价制度--发改委

路透北京11月10日 - 中国国家发展改革委周五发布关于全面深化价格机制改革的意见称，进一步深化垄断行业价格改革。到2020年，市场决定价格机制基本完善，以“准许成本+合理收益”为核心的政府定价制度基本建立，实现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电价相当。

刊登在发改委网站的意见称，按照“管住中间、放开两头”的总体思路，深化垄断行业价格改革，能够放开的竞争性领域和环节价格，稳步放开由市场调节；保留政府定价的，建立健全成本监审规则和定价机制，推进科学定价。

进一步推进价格市场化。结合有序放开发用电计划，扩大市场形成发电、售电价格的范围，加快推进电力市场交易，完善电力市场交易价格规则，健全煤电价格联动机制。

坚持市场化方向，进一步完善成品油价格形成机制。深化非居民用天然气价格市场化改革，适时放开气源价格和销售价格，完善居民用气价格机制，加快上海、重庆天然气交易中心建设。

扩大铁路货运市场调节价范围，健全铁路货运与公路挂钩、灵活反映市场供求的价格动态调整机制，研究公平公开的路网结算价格政策，为社会资本进入铁路建设、运营领域创造有利的价格政策环境。

强化网络型自然垄断环节价格监管。建立健全以“准许成本+合理收益”为核心、约束与激励相结合的网络型自然垄断环节定价制度，准确核定成本，科学确定利润，严格进行监管。

加快制定出台分行业定价办法、成本监审办法，强化成本约束，完善价格形成机制。对输配电、天然气管道运输、铁路普通旅客列车运输等重点领域，实行严格监管，全面开展定价成本监审，科学合理制定价格。积极借助第三方力量参与成本监审。逐步建立健全垄断行业定价成本信息公开制度。

意见提出，加快完善公用事业和公共服务价格机制，研究逐步缩小电力交叉补贴，完善居民电价政策；进一步取消医用耗材加成，优化调整医疗服务价格；加快新增医疗服务价格项目受理审核；扩大按病种、按服务单元收费范围和数量。

同时，进一步研究完善机动车停放服务收费政策；研究制定国家公园价格政策，加快建立健全自然资源、风景名胜、历史遗迹等景区门票科学定价规则。

生态环保方面，全面推行城镇非居民用水超定额累进加价制度，严格用水定额管理，合理确定分档水量和加价标准。鼓励缺水地区健全支持再生水回收利用的价格政策，完善北方地区清洁供暖价格政策。

发改委本周二发布修订出台《政府制定价格成本监审办法》，明确成本监审是政府制定或调整价格的重要程序，凡有定价权限的价格主管部门、有关部门和经授权的市、县人民政府，依法制定或调整商品和服务价格前，均应按办法规定开展成本监审。（完）

欲浏览详情，请点选：（here） (发稿 许菁；审校 沈燕/乔艳红)