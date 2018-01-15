中国政策：加大对深度贫困地区扶贫再贷款倾斜力度，拓宽直接融资渠道

路透上海1月15日 - 中国“一行三会”（央行、银监会、保监会、证监会）周一联合发文要求，金融部门坚持新增金融资金优先满足深度贫困地区、新增金融服务优先布设深度贫困地区；加强深度贫困地区扶贫再贷款管理，加大对其扶贫再贷款倾斜力度，并拓宽深度贫困地区直接融资渠道。

刊登在央行网站的《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》指出，力争2020年以前深度贫困地区贷款增速每年高于所在省（区、市）贷款平均增速，为深度贫困地区打赢脱贫攻坚战提供重要支撑；到2020年，力争每年深度贫困地区扶贫再贷款占所在省（区、市）的比重高于上年同期水平。

意见并强调，要拓宽深度贫困地区直接融资渠道。对深度贫困地区符合条件的企业首次公开发行股票，加快审核进度，适用“即报即审、审过即发”政策；减免深度贫困地区符合条件的企业在全国中小企业股份转让系统挂牌时的挂牌初费。

同时，对深度贫困地区符合条件的企业发行公司债、资产支持证券的，实行“专人对接、专项审核”，适用“即报即审”政策。支持深度贫困地区符合条件的企业通过发行短期融资券、中期票据、扶贫票据、社会效应债券等债务融资工具筹集资金，实行会费减半的优惠。

意见还要求，创新发展保险产品，提高深度贫困地区保险密度和深度，到2020年底，实现深度贫困地区贫困人群医疗补充保险广覆盖，政策性农业保险乡镇全覆盖。

另外，意见要求，优化银行业金融机构监管考核，对深度贫困地区银行业金融机构个人精准扶贫贷款不良率高于自身各项贷款不良率年度目标2个百分点以内的，可以在监管部门监管评价和银行内部考核中给予一定的容忍度。

去年12月18-20日召开的中央经济工作会议提出，今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。（完）

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