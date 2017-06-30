中国政策：加快煤炭优质产能释放，保障迎峰度夏期煤电油气需求--发改委

路透北京6月30日 - 中国国家发展改革委周五称，迎峰度夏的到来将大幅增加煤电油气运需求，要加快推进煤炭优质产能释放；同时，强化煤炭产运需衔接，大型煤炭企业要积极挖潜增加产量，重点产煤地区要带头落实增产保供责任。

发改委网站发布的通知并指出，煤炭调入比例较大的地区，要围绕供需走势，把握本地区去产能的节奏和力度，去产能以“僵尸企业”为主，尽量减少生产煤矿的退出，杜绝片面追求多关快关煤矿而影响供应。

“随着迎峰度夏的即将到来，煤电油气运需求将大幅增加，局部地区高峰时段仍存在保障压力，并且运行保障还面临一些新情况和新问题；为确保2017年迎峰度夏形势平稳，统筹做好煤电油气运保障工作。”发改委称。

在推进煤炭优质产能释放方面，发改委称，要按照减量置换原则，抓紧对部分符合条件的优质产能煤矿重新核定生产能力；各地和有关中央企业要积极协调和组织具备条件的煤矿加紧落实产能置换方案。

“针对停工停产煤矿进行认真梳理、提出分类处置措施，对具备条件的抓紧组织复工复产验收，力争应复尽复；不得以简单停产方式应付安全生产、环保等检查。”发改委称。

在促进清洁能源多发多用方面，鼓励清洁能源机组与煤电机组、自备电厂开展替代发电市场化交易，进一步挖掘清洁能源本地消纳空间；发挥北京、广州电力交易中心平台作用，扩大跨省跨区交易规模，促进清洁能源在更大范围消纳。

同时，有序放开用电计划，积极推进电力市场化交易，具备条件的地区要进一步扩大电力用户放开范围，不受电压等级限制，电力用户原则上全电量参与交易；优化电力供应保障，积极引导和鼓励负荷集成商整合用户需求响应资源，并结合智能电网的推进和信息化平台的建设，形成一批灵活性强、可靠性高的“虚拟调峰电厂”。

在天然气保障能力方面，要做好淡储旺销，在满足居民生活需求和充分发挥天然气电厂调峰作用的同时，按计划向储气库注气，加大上游勘探开发力度，提早敲定冬季进口资源。（完）

参看详情，请点击发改委网站here (发稿 马蓉; 审校 乔艳红)