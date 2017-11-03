中国政策：发改委发布红黑名单制度促信用体系建设，认定实行全国统一标准

路透北京11月3日 - 中国国家发改委和央行周五称，将建立守信联合激励对象和失信联合惩戒对象名单制度（即“红名单”和“黑名单”制度）；各领域红黑名单认定原则上实行全国统一标准，标准由社会信用体系建设部际联席会议成员单位或其他行业主管部门按市场监管、社会治理等研究制定。

发改委网站发布的指导意见并称，要严格红黑名单认定程序；各级社会信用体系建设牵头单位要建立名单信息共享目录，严格按照目录归集共享相关信息。

认定程序方面，意见称，县级以上国家机关等可按统一标准认定相关领域红黑名单；国家有关部门可根据需要授权全国性行业协会商会和信用服务机构按照统一标准认定红黑名单。

意见显示，认定联合奖惩对象名单的依据主要包括以下几方面，一是公共管理和服务中反映相关主体基本情况的登记类信息；二是刑事处罚、行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政检查、行政征收、行政奖励、行政给付等反映主体诚信状况的信息。

三是拒不履行生效司法裁决的信息；四是党政机关、群团组织、社会组织、行业协会商会在履行职责过程中产生或者掌握的相关主体受表彰奖励等信息。

在认定程序方面，意见称，自然人被认定为失信联合惩戒对象的，应实行事前告知；“黑名单”形成后，应与全国信用信息共享平台各领域“红名单”进行交叉比对，如“黑名单”主体之前已被列入“红名单”，应将其从相关“红名单”中删除。

在退出机制方面，意见称，“黑名单”的有效期、信用修复及退出方式由相关认定部门（单位）结合相关主体违法失信情况确定。

“黑名单”的退出包括以下几个方式：一是经异议处理，“黑名单”主体认定有误的，认定部门应将相关主体从“黑名单”中删除；二是通过主动修复在“黑名单”有效期届满前提前退出，提前退出需经认定部门同意。

三是待“黑名单”有效期届满自动退出；四是“黑名单”认定标准发生改变，对于不符合新认定标准的主体，将其从“黑名单”中删除。（完）

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