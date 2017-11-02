中国政策：固废法执法检查是今年监督工作的重点，防治形势严峻--全国人大

路透北京11月2日 - 人民日报周四报导称，固体废物污染环境防治法执法检查是本届全国人大常委会在环境保护领域监督工作的持续发力，也是今年监督工作的重点。

报导援引全国人大委员长张德江在十二届全国人大常委会第三十次会议上的报告称，虽然近五年来固体废物利用处置能力有较大提升，但由于体废物产生量大、积存量多等新因素，固体废物污染防治形势严峻，污染防控风险隐患多，包括一些地方历史遗留废渣、尾矿库多，存在较大环境安全隐患；部分地区危险废物不当堆存、非法倾倒处置问题突出，多地发现渗坑、暗管偷排废酸废液等违法事件。

执法检查始终坚持问题导向，内容包括：城乡生活垃圾、工业固体废物和农业废弃物污染防治情况，危险废物监管和进口固体废物管理情况，垃圾分类等配套法规制度的制定和执行情况，固体废物污染防治责任落实和监察执法情况，法律实施中存在的主要问题，对修改完善固废法的意见和建议等。 报告并指出，固体废物污染防治还面临新形势、新问题，如快递包装废弃物、报废汽车等快速增长，污泥、脱硫石膏等污染治理副产物大量产生，加剧了环境污染。

截至2016年底，中国持危险废物经营许可证单位共2,149家，危险废物核准利用处置能力达到6,471万吨/年，实际利用处置量约1,629万吨；中国城市共有生活垃圾无害化处理设施940座，无害化处理能力62.1万吨/天，无害化处理率达到96.6%。

此外，人民日报还援引农业部部长韩长赋在同一场合关于草原生态环境保护工作情况的报告称，将组织开展新一轮草原资源清查，指导督促京津冀区域及全国268个牧区半牧区县等重点地区2017年年底前完成清查，其他地区在2018年年底前全面完成清查，为草原改革任务落地提供坚实基础。

十二届全国人大常委会第三十次会议周三还审议了关于人民法院全面深化司法改革情况的报告、人民检察院全面深化司法改革情况的报告等。（完） (发稿 许菁；审校 李文科/杨淑祯)