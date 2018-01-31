中国政策：土地储备资金实行专款专用、分账核算并实行预决算管理--财政部

路透北京1月31日 - 为规范土地储备行为，加强土地储备资金财务管理，中国财政部发布财政部土地储备资金财务管理办法，明确土地储备资金实行专款专用、分账核算，并实行预决算管理。

刊登在财政部官网的办法称，土地储备专项债券的发行主体为省级人民政府。土地储备专项债券资金由财政部门纳入政府性基金预算管理，并由土地储备机构专项用于土地储备，具体资金拨付、使用、预决算管理严格执行财政部、国土资源部关于地方政府土地储备专项债券管理的规定。

办法明确土地储备资金使用范围，包括征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用，征收、收购、优先购买或收回土地后进行必要的前期土地开发费用。按照财政部关于规范土地储备和资金管理的规定需要偿还的土地储备存量贷款本金和利息支出等。

土地储备机构所需的日常经费，应当与土地储备资金实行分账核算，不得相互混用，土地储备机构在持有储备土地期间，临时利用土地取得的零星收入全部缴入同级国库，纳入一般公共预算，实行“收支两条线”管理。

土地储备机构日常经费预决算管理，按照《预算法》和同级财政部门的规定执行。本办法自周四(2月1日)起施行。去年6月财政部、国土资源部发布的《土地储备资金财务管理暂行办法》同时废止。（完）

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