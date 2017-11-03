中国政策：境外投资办法征求意见，拟对敏感类项目实行核准管理--发改委

路透北京11月3日 - 中国国家发改委周五发布企业境外投资管理办法（征求意见稿）称，拟对敏感类项目实行核准管理；对非敏感类项目，中方投资额三亿美元及以上的，投资主体需将有关信息告知发改委，而投资额三亿美元以下则不需告知。从而加强境外投资宏观指导，优化境外投资综合服务，完善境外投资全程监管。

刊发在发改委网站的意见稿说明显示，实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目，核准机关是国家发改委。敏感类项目包括涉及敏感国家和地区的项目、涉及敏感行业的项目；敏感行业包括武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒、根据中国宏观调控政策，需要限制企业境外投资的行业。

敏感国家和地区包括与中国未建交的国家和地区，发生战争、内乱的国家和地区，根据中国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区以及其他敏感国家和地区。

“敏感行业目录由发改委发布。”意见稿说明称，办法所称非敏感类项目，是指不涉及敏感国家和地区且不涉及敏感行业的项目。

征求意见稿称，拟实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目，即投资主体直接以投入资产、权益或提供融资、担保等方式开展的非敏感类项目。

实行备案管理的项目中，投资主体是中央管理企业（含中央管理金融机构、国务院或国务院所属机构直接管理的企业）的，投资主体是地方企业且中方投资额三亿美元及以上的，备案机关均为国家发展改革委；投资主体是地方企业且中方投资额三亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。

所谓的中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。

相比2014年5月起施行的《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令第9号）作为境外投资管理的基础性制度，新办法在简政放权的同时，拟在放管结合等多方面推出改革，进一步规范企业境外投资。（完）

欲浏览详情，请点选发改委网站：（here） (发稿 许菁；审校 沈燕/杨淑祯)