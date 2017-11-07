中国政策：政府制定价格成本监审办法出台，定调价前须进行成本监审--发改委

路透北京11月7日 - 中国国家发展改革委周二发布修订出台《政府制定价格成本监审办法》，明确成本监审是政府制定或调整价格的重要程序，凡有定价权限的价格主管部门、有关部门和经授权的市、县人民政府，依法制定或调整商品和服务价格前，均应按办法规定开展成本监审。

刊登在发改委官网的新闻稿称，新办法明确成本监审项目实行目录管理，强调自然垄断环节以及依成本定价的重要公用事业和公益性服务应当列入成本监审目录，未经成本监审的，不得制定价格。

严格定价成本审核，从严制定主要成本指标审核标准，严格界定不得计入定价成本的费用项目。完善成本监审工作程序，促进成本监审规范化。

此外，新办法还新增了借助第三方力量、推进成本信息公开、建立成本监审档案管理制度、实行经营者失信惩戒等加强成本监审管理机制建设的内容。

新办法是对2006年发布的《政府制定价格成本监审办法》的完善，是成本监管最核心、最重要的制度，更加注重加强垄断行业监管、规范成本监审行为，标志着政府成本监管进入科学监管、制度监管的新阶段。新《办法》自2018年1月1日起施行。

据统计，2013-2016年国家发展改革委以及地方价格主管部门累计开展成本监审项目近24,000个，覆盖电力、天然气、城市供水、教育、有线数字电视、旅游景点、出租车等垄断行业和重要公用事业、公益性服务等20多个行业，核减不应计入定价成本的费用约8,000亿元人民币（完）。 (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)